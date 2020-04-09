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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | القوات الجوية تتبرع بالدم

القوات الجوية تتبرع بالدم

الخميس 09 أبريل 2020 - 23:43

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Fixible الخميس 09 أبريل 2020 - 23:59
الله يجعل كلشي في الميزان المقبول
لو توضع حافلات متنقلة لجمع الدم الأحياء هناك الكثير من الناس يرغبون في التبرع بالدم و لكن يخشون الذهاب للمستشفيات لأنها منشغلة بالوباء و المرضى أصحاب الحالات الحرجة
كورونا ما عدا الإقتصاد الذي سينهار فالباقي كله خير
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2 - مصطفى الجمعة 10 أبريل 2020 - 00:06
هذه الفئة من ابناء الشعب المغربي مؤهلة اكثر من غيرها للتبرع بالدم في هذه الظروف نظرا لانظباطها و اتبعاها الصارم للتدابير الاحترازية
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3 - محمود الجمعة 10 أبريل 2020 - 00:12
أين هم الأساتذة المتعاقدين الذين كانوا يدافعون على مصلحة الوطن و مجانية التعليم ؟ أين هي تنسيقيتهم ؟ أولا غير إصعوا لينا راسنا بالصراخ و العويل في الشوارع ! هذه هي المناسبة ليبرهنوا عن وطنيتهم الصادقة .
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