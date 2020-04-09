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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | توزيع كمامات بالقصر الكبير

توزيع كمامات بالقصر الكبير

الخميس 09 أبريل 2020 - 23:23

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - خالد خالد الجمعة 10 أبريل 2020 - 00:02
نفس الخطأ عاوتاني الطريقة التوزيع. باليد اضافة الى أنه الكمامات غير ملففة. هنا احتمال لا قدر نقل العدوى!
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8
2 - مواطنة الجمعة 10 أبريل 2020 - 00:03
الوعي. ا عباد الله .... راه الكمامات مخصهاش توزع من بد ليد بدون غشاء بلاستيكي يغلفها ... هاكا راحنا غنزيدو نغرقو اكثر فاكثر
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9
3 - فين هي الوقاية الجمعة 10 أبريل 2020 - 00:05
هاذا كيفرق كورونا ما شي الماسك
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10
4 - bdaj75 الجمعة 10 أبريل 2020 - 00:20
اولا أدير الليكات عاد افرق الكمامات ماشي هو آلله اعلم فيه الفيروس او تيفرق الكمامات بيديه الله يهديكم
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7
5 - ياسين الجمعة 10 أبريل 2020 - 00:20
أكبر خطئ، توزيع الكمامات مفرقة باليد !!! فواحد اللقطة طاحت ليه فالأرض، virus غادي ينتاقل بسهولة. بان لي كولشي خاصو التوعية !
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