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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إنتاج الكمامات بالمغرب

إنتاج الكمامات بالمغرب

الجمعة 10 أبريل 2020 - 17:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Anas Mesbahi الجمعة 10 أبريل 2020 - 17:41
نتمناو من المصنعين يعيدو النظر فهادوك الكمامات لي باللون الوردي، راه ماكايحميو والو! حيت فيهم غير لاستيك واحد ماكايغطيوش جنبات الانف و الفم.
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2 - ali الجمعة 10 أبريل 2020 - 17:53
انهم يكذبون
يقولون شيء.
ولما ندهب للاسواق والصيدليات لا نجد اي شيء
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3 - موحا الجمعة 10 أبريل 2020 - 17:53
شروحات واضحة تطمئن المواطن . وثمن الكمامات مدعم من طرف الدولة الشيئ الذي يفسر ثمنها. مجهود مشكور عليه. لكن يجب منع بيعها بالتقسيط لانها ستشكل خطورة على المواطن.
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4 - مغربي في المهجر الجمعة 10 أبريل 2020 - 17:56
شنو بغيتو أكثر من هادشي.
منتهى الشفافية.
أهم حاجة هي شكر النعمة.
الناس خاصها تفهم أن الدعم هو اللي أدى لثمن الكمامة ديال 80 سنتيم
شكرا جزيلا
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5 - مواطن الجمعة 10 أبريل 2020 - 17:59
غا مابدلتو داك لاستيك بلاصتو اودرتوه فالجناب كتلبسها كاتحل
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