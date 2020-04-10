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كُتّاب وآراء
رسالة سائح فرنسي للمغاربة
الجمعة 10 أبريل 2020 - 15:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
1 - طبعا نحن امة عظيمة الجمعة 10 أبريل 2020 - 15:25
طبعا نحن امة عظيمة وبشهادة جميع الدول وجميع الشعوب نعم نحن كذالك لاننا امة عظيكة فقط مع الاجانب ولكن مع بعضنا البعض الله يحقظ وصافي الى متى ......
2 - كريم لخليفي الجمعة 10 أبريل 2020 - 15:26
لحمد لله شهد شاهد من اهلها.هاد الكلام خصو يسمعوه دوك الجرائد و الصحافه الكاذبة لي تتنتاقد و تتنتاقص من الإجراءات لي دارو الشعب المغربي العظيم و الشريف و على رأسهم سليل سيد الخلق حفظه الله ورعاه.الله يرفع علينا البلاء و على أمة سيدنا محمد صل الله عليه وسلم
3 - قولوا العام زين الجمعة 10 أبريل 2020 - 15:30
لولا كورونا ما ضهرت هذه الكفائات ومازالت هناك كفائات ستببن عن وطنيتها الصادقة والمستحقة الأوسمة ويجب فتح المجال لها لتبرهن عن دالك
4 - حسن الجمعة 10 أبريل 2020 - 15:32
خاص وقفة جادة ما بعد كورنا لاعادة الاعتبار لناس لي كتخدم فالميدان من مهندسين و مثقفين و اساتذة ممرضين ،رجال المطافئ ،النضافة... ويكونوا المثل لصغار ماشي التافهين ،عطيتوهم أكثر مما يستحقون ،
5 - samir الجمعة 10 أبريل 2020 - 15:35
C'est clair que ce Monsieur aime beaucoup le Maroc, et de notre cote on lui repond qu'il est le bienvenu dans son deuxieme pays
6 - Brahim الجمعة 10 أبريل 2020 - 15:37
ياك قلتلكم المغاربة مجهدين. فهاذ الأزمة منين تراجعات الأحزاب للوراء وكذا صناع التفاهة، وتم التواصل والتفاعل مباشرة بين الشعب والسلطة الفعلية للبلاد، بدأت تبرز كفاءات ورجالات ونساء أبطال حقيقيون في الصحة والأمن والداخلية والمهن التقنية والتعليم والفلاحة والتجارة والصناعة واللوجستيك والمالية وغيرها. هذا مغربنا نحبه ونحب كفاءاته العالية التي تستأنف بناؤه بروح وطنية عالية وانسجام تام مع سلطة البلاد.
7 - علاءالدين الجمعة 10 أبريل 2020 - 15:37
علاش نتسناو الاخر يحكم علينا و يعرفنا بأنفسنا. نعلم من نحن فقط على الغرب ان يرفع يده علينا وانشاء الله التقدم مستقبلنا
8 - قلم الكاتب الجمعة 10 أبريل 2020 - 15:38
وشهد شاهد عاقل من اهلها..
هذا فرنسي يحث المغاربة على الثقة في كوادرهم وعدم النظر للغرب بتلك النظرة الدونية.. ويأتيك بعض بني جلدتنا ويطعن في كل ما هو مغربي!
هذا فرنسي يحث المغاربة على الثقة في كوادرهم وعدم النظر للغرب بتلك النظرة الدونية.. ويأتيك بعض بني جلدتنا ويطعن في كل ما هو مغربي!
9 - وديع الصافي الجمعة 10 أبريل 2020 - 15:39
نعم هكذا تكون قلوب الشعب المغربي وهذه طبيعتنا من العصور القديمة نتضامن ونتعاون وهده هي صفات الشريعة الاسلامية وحفض الله ملكنا محمد السادس وشعبنا وسائر شعوب العالم و شكرا
10 - عابر الجمعة 10 أبريل 2020 - 15:42
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء.
وكل الجميل للملك العظيم محمد السادس.
وكل الجميل للملك العظيم محمد السادس.
11 - Alfonso الجمعة 10 أبريل 2020 - 15:42
نعم يوجد العديد من الشباب المبدع والذي باستطاعته ان يبتكر العديد من الحاجيات لكن للاسف العقليه الغربية والاوروبية تتحكم في ثروات المغرب وافريقيا عموما جعلت من هذه الشعوب شعوب استهلاكية فحسب استقلالنا لم يكتمل بعد استقلالنا يجب ان يتم من الافكار والحريات والقوانين التي تسير مع عقائدنا ومبادئنا المغرب والعديد من ابلدان باستطاعاتهم تحقيق انجازات كثيرة لكن ان لم نستقل مئة في المئة فستموت الافكار بموت اصحابها
12 - مواطن من درب السلطان الجمعة 10 أبريل 2020 - 15:44
برافو على مجهوداتكم نحن بالفعل أمة عظيمة
13 - جلال الخليفي الجمعة 10 أبريل 2020 - 15:46
في كل موضوع يطرح الا ويستغل البعض ادخال الملك في الموضوع فالنجاح ليس مقترن بالحاكم هذا ان ترك الشعب لكي يبتكر وينجح ويعلي قيمة الوطن
14 - مراكش الجمعة 10 أبريل 2020 - 15:49
رسالة للمسؤولين بالدرجة الأولى ، ثقوا في شبابكم ، راهنوا على الثروة البشرية ، استثمروا في التعليم ، فسياسة التكليخ والتجهيل لن تنفع المغرب ولا النظام في الخمسين سنة القادمة ونتائجها مدمرة .
15 - احمد الجمعة 10 أبريل 2020 - 15:49
Merci de votre observation vous êtes un homme objectif et fidèle pourquoi parce-que vous dites la vérité
16 - مفتاح الجمعة 10 أبريل 2020 - 15:56
انه التحام بين مكونات المجتمع يعبر عن اصالة المغرب وعمق جذور تاريخه وتشبعه بقيم التعاون والتكافل وخاصة عند اشتداد الازمات والمحن
17 - bennani الجمعة 10 أبريل 2020 - 15:59
Je suis fière d'être marocaine, absolument nous avons des jeunes créateurs , mais on ne leur a jamais donner l'occasion de s'exprimer et de monter à tout le monde leur compétence. Que le bon Dieu protège notre roi et notre pays le Maroc. Chapeau bas à tous les marocains et les marocaines.
18 - يحيى الجمعة 10 أبريل 2020 - 16:09
نعم هناك طقات من الشباب المغربي في جميع التخصصات العلمية ولاكن لا أحد يقدم لهم يد المساعدة
19 - mourad الجمعة 10 أبريل 2020 - 16:09
بجد لا ينقصنا الا النظام و التقة في النفس
كل شيء متاح عندنا
ان. شاء الله. بعد كورونا يجب ان نضع قوانين صارمة في جميع المجالات و يطببقها كلنا فقراء و اغنياء و نبقى دائما نساعد بعضنا البعض
وزارة الصحة الامن على قوتها رغم قلة الإمكانيات شكر للكل من يعمل في الواجهة
السلطة تعمل ما عليها شكرا لها على تضحياتهامن اجلنا
القطاع الدي ما ال ضعيفا هو التعليم التقني جميعا من أجل النهوض بالتعليم لانه هو مفتاح الفرج لهذا البلد الامين
كل شيء متاح عندنا
ان. شاء الله. بعد كورونا يجب ان نضع قوانين صارمة في جميع المجالات و يطببقها كلنا فقراء و اغنياء و نبقى دائما نساعد بعضنا البعض
وزارة الصحة الامن على قوتها رغم قلة الإمكانيات شكر للكل من يعمل في الواجهة
السلطة تعمل ما عليها شكرا لها على تضحياتهامن اجلنا
القطاع الدي ما ال ضعيفا هو التعليم التقني جميعا من أجل النهوض بالتعليم لانه هو مفتاح الفرج لهذا البلد الامين
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