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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | استقبال رجال السلطة والدرك

استقبال رجال السلطة والدرك

الجمعة 10 أبريل 2020 - 13:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Samir الجمعة 10 أبريل 2020 - 17:57
Bravo les gens d’Azemour vous avez fait preuve du patriotisme en reconnaissant les efforts de tout un chacun. Coronavirus a montré que les marocains sont un grand peuple . Faisant de cette crise une opportunité pour la renaissance d’un Maroc qui et tous les atouts pour aller de l’avant et pourquoi pas se classer parmi les pays les plus émergents au monde .Notre union fait notre force loin du négativisme et du négationnisme d’une frange de la population qui porte toujours et . .malheureusement un regard sombre sur notre patrie
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