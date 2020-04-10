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كُتّاب وآراء
حصيلة كورونا في المغرب
الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:39
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - فاس الجمعة 10 أبريل 2020 - 20:02
ايوا اللهم بارك راه كايتناقصو يااا رب تكون آخر الاحزان و يفرجها علينا مولانا
2 - Hassan D H S الجمعة 10 أبريل 2020 - 20:14
السيد اليوبي بالأول قام بإرتداء الگمامة گانت ملاءمة له بالرغم من أنهـا گانت تغطي وجهـه بالگامل واليوم غير نوعهـا لگن الملاحظ أنه متضايق منهـا حتى ظننته سيبتلعهـا ربما المرة المقبلة سيجرب دات 80 سنتيما وگل هـذا بسبب الانتقادات التي تلعب دورا مهـما حتى أصحاب الديسلايكات أحيانًا يگون تعليقهـم منطقي المرجو من السيد اليوبي إتگلم أگثر حتى على طرق الوقاية نقود الگمامات گيفية رميهـا ... تحية طيبة
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