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كُتّاب وآراء
عمال بناء يشكون الإقصاء
السبت 11 أبريل 2020 - 12:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - Wenath السبت 11 أبريل 2020 - 14:59
ها المعقول بد يبان في المغرب.حجر صحي بدون دراسة معقولة على التبعات.جل العاملين غير معروفين عند مايصطلح عليه "الدولة". ياترى مامحل هذه الطبقة الاجتماعية من الاعراب
2 - ابو ادم السبت 11 أبريل 2020 - 15:05
هذا هو المشكل لكيعاني منوا غالبية الاجراء المغاربة ...الاقصاء و عدم احترام قانون العمل....وهذا الجانب لواجب على الدولة تحرص عليه رغم المجهودات لقامت بها....لكن المشغل يستعمل الحيل للتخلص من المسؤولية والمتابعة......
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