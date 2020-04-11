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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عمال بناء يشكون الإقصاء

عمال بناء يشكون الإقصاء

السبت 11 أبريل 2020 - 12:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Wenath السبت 11 أبريل 2020 - 14:59
ها المعقول بد يبان في المغرب.حجر صحي بدون دراسة معقولة على التبعات.جل العاملين غير معروفين عند مايصطلح عليه "الدولة". ياترى مامحل هذه الطبقة الاجتماعية من الاعراب
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2 - ابو ادم السبت 11 أبريل 2020 - 15:05
هذا هو المشكل لكيعاني منوا غالبية الاجراء المغاربة ...الاقصاء و عدم احترام قانون العمل....وهذا الجانب لواجب على الدولة تحرص عليه رغم المجهودات لقامت بها....لكن المشغل يستعمل الحيل للتخلص من المسؤولية والمتابعة......
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