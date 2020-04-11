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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تطهير وتعقيم شوارع أكادير

تطهير وتعقيم شوارع أكادير

السبت 11 أبريل 2020 - 13:17

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - حسام السبت 11 أبريل 2020 - 15:01
أحسن تعقيم رأيته في المغرب بالنظر إلى الضغط القوي و مسافات و مساحات وصول المعقم عكس التعقيم المحتشم في أغلب المدن
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2
2 - كيماويات السبت 11 أبريل 2020 - 15:03
تلويث البيئة لااقل ولا اكثر وكان الفيروس متكي في الزنقة,الفيروس ينتقل بين البشر من رئة الى رئة,المغرب من دول قليلة ترش مواد كيماوية ,هل انخفض عدد المصابين او الموتى? لا.اتمنى ان تمنع وزارة الصحة هاد الجريمة في حق البيئة
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3 - logique السبت 11 أبريل 2020 - 15:15
هل يمكن أن نتعرف على مكونات سائل تعقيم الشوارع. اذا ممكن نورونا جزاكم الله خيرا .
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