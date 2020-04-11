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كُتّاب وآراء
حصيلة كورونا بالمغرب
السبت 11 أبريل 2020 - 18:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - نجيب السبت 11 أبريل 2020 - 19:32
أظن مع هاد المستهترين اننا باقي ما بدينا في الحجر الصحي الصحيح.. مادام مهربو البشر بين المدن يعتبرونها فرصة للربح و مادام ان المواطن لم يستوعب معنى كلمة الحجر الصحي.. انه إلزام مثله كالاقامة الجبرية لكن الذي فرض هذه الإقامة القرية هو الجانب الصحي و السلامة الصحية.. ف الله يهديكم لا تأخذ الأمور كأنها خضوع للسلطة.. لو كنا نفهم لألزمنا أنفسنا طواعية دون هدر لمجهودات رجال و نساء كانو سيكونون في بيوتهم
2 - hayat السبت 11 أبريل 2020 - 19:39
استاذ اليوبي بالنسبة للكمامات هناك من يشتري واحدة فقط بالتقسيط 80 سنتم و يستعملها فقط عندما يرى السلطات حاله حال الذي لا يحترم قانون السير الا اذا رأى الشرطي. و نفس هذه الكمامة يستعملها مرارا و تكرارا. مذا عسلنا ان نعمل مع ذوي العقول المتحجرة التي توجد عليها كمامة من حجر. ...
3 - oujda السبت 11 أبريل 2020 - 19:40
هاد الإنسان محمد اليوبي باين عليه انسان طيب و صريح سبحان الله سماهم في وجوههم والله أعلم الله مابعد عنا الوباء
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