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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حصيلة كورونا بالمغرب

حصيلة كورونا بالمغرب

السبت 11 أبريل 2020 - 18:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - نجيب السبت 11 أبريل 2020 - 19:32
أظن مع هاد المستهترين اننا باقي ما بدينا في الحجر الصحي الصحيح.. مادام مهربو البشر بين المدن يعتبرونها فرصة للربح و مادام ان المواطن لم يستوعب معنى كلمة الحجر الصحي.. انه إلزام مثله كالاقامة الجبرية لكن الذي فرض هذه الإقامة القرية هو الجانب الصحي و السلامة الصحية.. ف الله يهديكم لا تأخذ الأمور كأنها خضوع للسلطة.. لو كنا نفهم لألزمنا أنفسنا طواعية دون هدر لمجهودات رجال و نساء كانو سيكونون في بيوتهم
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2 - hayat السبت 11 أبريل 2020 - 19:39
استاذ اليوبي بالنسبة للكمامات هناك من يشتري واحدة فقط بالتقسيط 80 سنتم و يستعملها فقط عندما يرى السلطات حاله حال الذي لا يحترم قانون السير الا اذا رأى الشرطي. و نفس هذه الكمامة يستعملها مرارا و تكرارا. مذا عسلنا ان نعمل مع ذوي العقول المتحجرة التي توجد عليها كمامة من حجر. ...
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3 - oujda السبت 11 أبريل 2020 - 19:40
هاد الإنسان محمد اليوبي باين عليه انسان طيب و صريح سبحان الله سماهم في وجوههم والله أعلم الله مابعد عنا الوباء
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