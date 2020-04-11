24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3006:5913:3417:0619:5921:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أهمية التعلم الذاتي (5.00)

  2. "صندوق كورونا" يصرف 70 مليارا لفاقدي الشغل في شهر مارس (5.00)

  3. خروقات مدير "لاماب" لقوانين المملكة المغربية تصل رئيس الحكومة (5.00)

  4. هذه حقيقة حلول وفد طبي صيني بابن جرير لمواجهة وباء كورونا (5.00)

  5. الأرض تحتفي بنفسها (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | آلات متطورة لمحاربة كورونا

آلات متطورة لمحاربة كورونا

السبت 11 أبريل 2020 - 21:05

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - المستقبل السبت 11 أبريل 2020 - 21:22
الطابعة 3D إنتاجها ضعيف وهي ممنوعة للبيع في الدول العربية لو كان مسموح بها لتكلف كل مواطن بطبع مايشاك من كمامات 3D وساعدنا الدولة في هده المهمة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - bennani السبت 11 أبريل 2020 - 21:24
Chapeau bas à ces grands professeurs marocains, ils ont prouvé au monde entier que le Maroc doit être classé parmi les grands pays industriels, par le biais de son peuple, de ses jeunes ambitieux et surtout par leur entière solidarité pendant les moments critiques .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.