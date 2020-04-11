24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
11/04/2020
الأيام القادمة
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:30
|06:59
|13:34
|17:06
|19:59
|21:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- أهمية التعلم الذاتي
- كورونا و"الباك" .. لا سنة بيضاء والامتحانات بعد نهاية "حَجر الوباء"
- ملايين المغاربة يُنهون 20 يوماً من "الحَجر" .. توتر وترقب وضجر
- حملة تدعم الجالية المغربية أمام تفشي "كوفيد 19"
- السلطات والكمّامات
"صندوق كورونا" يصرف 70 مليارا لفاقدي الشغل في شهر مارس (5.00)
خروقات مدير "لاماب" لقوانين المملكة المغربية تصل رئيس الحكومة (5.00)
هذه حقيقة حلول وفد طبي صيني بابن جرير لمواجهة وباء كورونا (5.00)
- باحث يقترحُ صلاة جماعية "افتراضية" بالمغرب لمواجهة "كورونا" - (255)
- هولندا تطلب السماح للمغاربة مزدوجي الجنسية بالمغادرة إلى أوروبا - (222)
- سلوى أخنوش توفر المطهرات لفائدة المستشفيات - (135)
- "وباء كورونا" يعيد ترتيب الأولويات .. المثقف والطبيب في المقدمة - (130)
- المغرب يسجِّل 97 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (129)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
آلات متطورة لمحاربة كورونا
السبت 11 أبريل 2020 - 21:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - المستقبل السبت 11 أبريل 2020 - 21:22
الطابعة 3D إنتاجها ضعيف وهي ممنوعة للبيع في الدول العربية لو كان مسموح بها لتكلف كل مواطن بطبع مايشاك من كمامات 3D وساعدنا الدولة في هده المهمة .
2 - bennani السبت 11 أبريل 2020 - 21:24
Chapeau bas à ces grands professeurs marocains, ils ont prouvé au monde entier que le Maroc doit être classé parmi les grands pays industriels, par le biais de son peuple, de ses jeunes ambitieux et surtout par leur entière solidarité pendant les moments critiques .
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2