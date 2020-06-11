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كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | التنوع البيولوجي

التنوع البيولوجي

الخميس 11 يونيو 2020 - 14:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - الإنسان والمناخ الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:59
اودي مع هاد الحجر لمدة تلات أشهر غادا الأمور ترجع لطبيعتها. لان المناخ تنقى بما فيه الكفاية الخاسر هو الإنسان اللي فقد التوازن ديالو النفسي خاصو وقت طويل لكي يرجع إلى مناخه الطبيعي .
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9
2 - la biodiversité الأربعاء 10 يونيو 2020 - 19:22
يستحسن مراجعة النصوص العلمية من طرف متخصصين
التلاميد ادا سمعوا مثلا الحيوانات و الحشرات و الطفيليات سيصابون بالدوار لان الحشرات حيوانات
اما إلطفيليات فمنها ما هو حيوان و منها ما هو نبات....
لكن ادا كانت الكبسولة موجهة للمنتخبين فلا باس...كولش عندهوم بحال بحال الله يرزق الصحة و السلامة و هوما اللي كيدوزو المشاريع المدمرة للتنوع البيولوجي
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2
3 - محمد الخميس 11 يونيو 2020 - 00:58
تقلص الأراضي الرطبة والتغيرات المناخية سببها الرئيسي هو زحف الإسمنت والمصانع الملوتة ويجب أن نراجع علاقتنا مع الأرض
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9
4 - Taxonomie الخميس 11 يونيو 2020 - 08:07
Regne animal > invertébrés > arthropodes > insectes
les insectes sont des anmaux invertébrés avec des pattes articulées et qui possédent 3 paires de pattes et une paire d'antennes
Merci de publier chère Hespress
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-1
5 - رشيد الخميس 11 يونيو 2020 - 10:19
هذا النصائح من الأفضل أن توجه للمسؤولين عن البيئة بالحكومة وباقي القطاعات المرتبطة لتفعيل قانون يمنع تشييد المشاريع السكنية على الأراضي الرطبة الصالحة للزراعة .
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4
6 - سين الخميس 11 يونيو 2020 - 15:31
يقول "آينشتاين" ما معناه: إذا اندثر النحل من العالم لن يعيش الإنسان بعد ذلك أكثر من 5سنوات تقريبا.
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