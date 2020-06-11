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كُتّاب وآراء
قضية اغتصاب إكرام
الخميس 11 يونيو 2020 - 14:26
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - hamid الخميس 11 يونيو 2020 - 14:59
نتمنى من النيابة العامة أن تنصف المضلوم. أما عن الإتهام فنصيحتي هو الإبتعاد عن أي شيء يمكن أن يضعك في الإتهام: لا تقف في الطريق لتلميذ ذاهب للمدرسة، لا تنعزل مع طفل ولو لثوان، لا تعطيه المال أو الحلوى أو الهدايا. دخل فسوق راسك...
2 - الوافي الخميس 11 يونيو 2020 - 15:27
على القضاء عرض الطفلة على الخبرة العلمية الدقيقة للتأكد من تعرضها لإعتداء دون أي ضرة شك او إحتمال، وبعدها التركيز على هوية الجاني وإثبات التهمة عليه باستدراجه للإعتراف او توفير الدلائل الدامغة على تورطه حتى لايضيع حق الطفلة او تحميل شخص لجريمة بهذا الحجم قد لا يكون له مسؤولية فيها.
لذا يجب على المجتمع عدم الإنفعال مع هول الجريمة والرغبة في الحسم السريع للقضية الذي قد يولد الظلم عوض العدالة.
لذا يجب على المجتمع عدم الإنفعال مع هول الجريمة والرغبة في الحسم السريع للقضية الذي قد يولد الظلم عوض العدالة.
3 - هاااني الخميس 11 يونيو 2020 - 16:17
يجب على القضاء أن يفرض نفسه بقوة. هذا شرف أمة بأكملها. تنازل الأب أن لم يتنازل تبقى هذه الطفلة و كل أطفال البلد أمانة في عنق القضاء. لقد كثرت هذه الأفعال في السنوات الأخيرة و لابد من إيقافها حالا و إلا انتشرت جرائم الشرف. عندنا في الريف يعرف القاصي و الداني أن ذلك خط أحمر و لا أحد ينتظر القضاء من أجل القصاص له من الجاني. يجب تغيير العقلية السائدة تماما في هذا المنوال.
4 - خديجة الخميس 11 يونيو 2020 - 17:03
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. التهمة خطيرة ،يجب التأكد من صحة اقوال الطفلة اولا خبراء علم النفس يستطيعون ذلك. حتى لا يحدث للمتهم كما حدث لمعلم تارودانت : بعدما زج به في السجن، عرفوا أن البنت عنفا من طرف أمها
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