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كُتّاب وآراء
مدرسة آيلة للسقوط
الخميس 11 يونيو 2020 - 09:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - Maghribi Koh الخميس 11 يونيو 2020 - 15:17
Salam,
c est une honte et être digne d'^'être un ingenieur ou techniciens de donner un feu vert pour utiliser cette platform.
Ca c'est cultiver l'ignorance ,
Donc argent perdu pour un projet qui peut tuer , Al Jahl Al ghabae
c est une honte et être digne d'^'être un ingenieur ou techniciens de donner un feu vert pour utiliser cette platform.
Ca c'est cultiver l'ignorance ,
Donc argent perdu pour un projet qui peut tuer , Al Jahl Al ghabae
2 - wa asafah الخميس 11 يونيو 2020 - 15:41
ما الفائدة من متابعة الدراسات في معاهد
ما الفائدة من ابرام صفقات
ما الفائدة من .... و من .....
ادا كنت ستؤشر او ستبني او ستراقب ......صفقة او بناية هي عبارة عن مدرسة ستاوي اطفالا ابرياء
حياتهم على كف عفريت
تدكروا ملعب تارودانت
انظروا الى اجدادنا اين كانوا يشيدون.....دائما بعيدا عن المجاري المائية...لا تثنيهم جبال او منحدرات
شيدوا قلاعا لا زالت تتحدى الزمن
لا يعقل ان يشيد احفاد مشيدي قصبة ايت بن حدو، قصبة بولعوان، قصبة بني ملال، الاوداية، اسوار مكناس ، اكادير اوفلا، ايكودار في مختلف مناطق سوس بنايات فاس الشامخة و غيرها كثير في المملكة اقول لا يعقل ان يشيد الاحفاد بنايات في وسط المجاري المائية بحجة غياب وعاء عقاري
يمكن تشييد ما تريد في المنحدرات الجبلية يكفي ان ترغب في دلك و لا تكون لك نية ابقاء نصيب من الاعتمادات....
دارس الهندسة يبدا بدراسة التراث و التراث يقول: الغول يعود لبيضه. امعپل هو النهر او المجرى المائي و البيض: "التيمومات" تصبحون على منتخبين و على......مهندسين نحن نتراجع
ما الفائدة من ابرام صفقات
ما الفائدة من .... و من .....
ادا كنت ستؤشر او ستبني او ستراقب ......صفقة او بناية هي عبارة عن مدرسة ستاوي اطفالا ابرياء
حياتهم على كف عفريت
تدكروا ملعب تارودانت
انظروا الى اجدادنا اين كانوا يشيدون.....دائما بعيدا عن المجاري المائية...لا تثنيهم جبال او منحدرات
شيدوا قلاعا لا زالت تتحدى الزمن
لا يعقل ان يشيد احفاد مشيدي قصبة ايت بن حدو، قصبة بولعوان، قصبة بني ملال، الاوداية، اسوار مكناس ، اكادير اوفلا، ايكودار في مختلف مناطق سوس بنايات فاس الشامخة و غيرها كثير في المملكة اقول لا يعقل ان يشيد الاحفاد بنايات في وسط المجاري المائية بحجة غياب وعاء عقاري
يمكن تشييد ما تريد في المنحدرات الجبلية يكفي ان ترغب في دلك و لا تكون لك نية ابقاء نصيب من الاعتمادات....
دارس الهندسة يبدا بدراسة التراث و التراث يقول: الغول يعود لبيضه. امعپل هو النهر او المجرى المائي و البيض: "التيمومات" تصبحون على منتخبين و على......مهندسين نحن نتراجع
3 - TAZI الخميس 11 يونيو 2020 - 16:35
ليس سهلا بقاء الفساد ...في البيت او الجماعة او الدولة ...فاسد هو هلاك امة و لا نهوض لها دون مسح الفساد .... اذ سلامة القرار لا تتبعه شكاوى الخلق
4 - محمد طولون الخميس 11 يونيو 2020 - 16:41
السلام عليكم
بصفتي مدير مجموعة مدارس سرمت ايت عباس التي تنتمي إليها هذه الوحدة المدرسية، أريد أن التأكيد على أن المسؤولين سواء من المديرية الإقليمية أو عمالة إقليم ازيلال في اتصال دائم مع الساكنة منذ السنة الماضية لبناء أقسام جديدة بعيدة عن مجرى الوادي لكن الساكنة ترفض رفضا تاما التنازل أو بيع شبر واحد من الأرض من أجل بناء مدرسة جديدة. أما آخر ما تم تداوله مع الساكنة هو منح قطعة أرضية في جرف صخري في قمة الجبل غير صالحة لأي شيء وفي آخر لحظة تم رفض منحها هي الأخرى ليبقى مصير تعويض الأقسام في يد الساكنة وليس في يد المسؤولين.
بصفتي مدير مجموعة مدارس سرمت ايت عباس التي تنتمي إليها هذه الوحدة المدرسية، أريد أن التأكيد على أن المسؤولين سواء من المديرية الإقليمية أو عمالة إقليم ازيلال في اتصال دائم مع الساكنة منذ السنة الماضية لبناء أقسام جديدة بعيدة عن مجرى الوادي لكن الساكنة ترفض رفضا تاما التنازل أو بيع شبر واحد من الأرض من أجل بناء مدرسة جديدة. أما آخر ما تم تداوله مع الساكنة هو منح قطعة أرضية في جرف صخري في قمة الجبل غير صالحة لأي شيء وفي آخر لحظة تم رفض منحها هي الأخرى ليبقى مصير تعويض الأقسام في يد الساكنة وليس في يد المسؤولين.
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