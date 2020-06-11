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الرئيسية | صوت وصورة | "أوطوروت الموت"

"أوطوروت الموت"

الخميس 11 يونيو 2020 - 16:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - الوطنية الخميس 11 يونيو 2020 - 16:44
الله يا ربي الحجر فعل خيرا قلت الحوادث ان لم نقل انعدمت تم تخفيف الحجر ببداية الحوادث انتبهوا لأنفسكم وللسائقين الذين يتقاسمون معكم الطريق
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34
2 - khadija الخميس 11 يونيو 2020 - 16:49
الحمد لله على السلامه الخسائر المادية يعرضها الله اولا ثم التأمين ثنايا "إذا أمكن ذلك"
خسائر الأرواح لا تعوض!!!
كي يسوق الإنسان ليلا يجب أن يكون الشاحنة أو السيارة في حالة جيدة
اللهم ألطف بالعباد يارب
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31
3 - الجهل الخميس 11 يونيو 2020 - 16:49
الجهلهو السبب والسيبة وعدم احترام قانون السير والجولانلأن أغلب سائقي الشاحنات والحافلات يكون سبب الحدثة هو أما قلة النوم والراحة قبل السياقة او التهور في السير والافراط في السرعة اما باش تقول لنا اوطوروت الموت فأنا لا اتفق معك لأن اوربا فيها اكتضاض في الاوطوروت اكثر منا بكثييييير وكلشي كيحترم الحق وابقانون فيالسياقة وتمشي من اسبانيا الى روسيا ما تلقاش حتى حادثة وذلك راجع لانضباط السائقين
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34
4 - [email protected] الخميس 11 يونيو 2020 - 16:50
طريق خيب باليل علينا منبقوش نسفر باليل
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25
5 - هيشام الخميس 11 يونيو 2020 - 16:52
سبحان الله هذاك السائيق الي تكلم فالاخير كلام ديالو فصميم
خويا معندي منتسالك هذاك هوا الايمان
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36
6 - كمال الخميس 11 يونيو 2020 - 16:53
الحمد لله على سلامة السائقين. يجب اخد الحدر فالمقطع للطريق السيار بين شيشاوة و اغادير خطير جدا
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23
7 - موغرابي الخميس 11 يونيو 2020 - 16:55
غي الإسم اللي اوطوروت أما هي ما اوطوروت ما تا لعبا كا يعرفو غي لخلاص.
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22
8 - السلامة الخميس 11 يونيو 2020 - 17:22
اخطاء السائقين هي السبب في مثل هده الحوادث صاحب الشاحنة المعطوبة مخاصوش يوقف في المنعرج .
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5
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