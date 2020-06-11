24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
12/06/2020
الأيام القادمة
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:12
|13:32
|17:12
|20:43
|22:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- شركات الطيران تعاود العمل وسط آفاق غامضة وتدابير مرتجلة
- التنوع البيولوجي
- توزيع الثروة وإنتاجية العمل يتصدران تحديات نموذج التنمية بالمغرب
- حامد: الإصلاح السياسي أولوية .. والأمم الجاهلة تتمسك بالمؤامرة
- الجائحة تطلق دعوة "التوحيد والإصلاح" إلى الحوار
"صرامة السلطات" ترافق رجوع المقاولات المغربية إلى الاشتغال (5.00)
المغرب يتقدّم في مؤشر السلام العالمي ويتصدر بلدان شمال إفريقيا (5.00)
- هكذا يُصَرف نظام الجزائر الأزمة الداخلية في إذكاء العداء للمغرب - (149)
- حامد: الإصلاح السياسي أولوية .. والأمم الجاهلة تتمسك بالمؤامرة - (85)
- المغرب يسجل 29 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (75)
- ملف آدم والريسوني يثير مخاوف حملات الإقصاء و"رُهاب المثلية" - (73)
- العثماني يوصي مغاربة "المنطقة الأولى" بلزوم المنازل لهزم كورونا - (71)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مناظر من عيون ططاوين
الخميس 11 يونيو 2020 - 23:02
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - متصفحة الجمعة 12 يونيو 2020 - 02:49
اين توجد هده العيون مناظرها جد خلابة و جو رائع
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1