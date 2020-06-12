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الرئيسية | صوت وصورة | مختبر كوفيد-19 بورزازات

مختبر كوفيد-19 بورزازات

الجمعة 12 يونيو 2020 - 12:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ورزازات الجمعة 12 يونيو 2020 - 13:18
الحمد لله. هذا بفضل الله وبفضل المجهوذات المبدولة من طرف الأطباء العسكريين والمديين. و لاننسى السلطات الامنية بكل فرقها. اتمنى من الله أن يرفع الله هذا الوباء عن مغربي الحبيب بأكمله.
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