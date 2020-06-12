24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
12/06/2020
الأيام القادمة
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:12
|13:32
|17:12
|20:43
|22:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- شركات الطيران تعاود العمل وسط آفاق غامضة وتدابير مرتجلة
- السياسي والمرحلة الجديدة
- أندية إسبانية ترغب في خدمات المغربي إشعلالن
- "الجوار الملغوم" .. إلى أين تسير العلاقات بين المغرب والجزائر؟
- أوناجم يقترب من خوض تجربة جديدة بالسعودية
هل يمنع تعديل قانون المالية تعدد التعويضات في مناصب المسؤولية؟ (5.00)
هل سيُنقذ نظام العلاجات الطبية الأولية النظام الصحي بالمغرب؟ (5.00)
- الخارجية الأمريكية تستعرض أوضاع "الحرية الدينية" في المغرب - (94)
- "الجوار الملغوم" .. إلى أين تسير العلاقات بين المغرب والجزائر؟ - (91)
- "عقيدة العداء" للمغرب تطرح سؤال بناء الدولة المدنية في الجزائر - (79)
- بتعليمات ملكية .. المغرب يرسل طائرة مساعدات طبية إلى موريتانيا - (77)
- ملف آدم والريسوني يثير مخاوف حملات الإقصاء و"رُهاب المثلية" - (76)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحياة تعود إلى أكادير
الجمعة 12 يونيو 2020 - 08:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - الحرية التزام الجمعة 12 يونيو 2020 - 13:59
الصورة ناطقة ، لا احد نازل للرمال و البحر ،بدون سياج ، تحية تقدير لانضباط اهل سوس .
2 - pointdevue الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:37
في الحقيقة الناس ديال الجنوب ناس مربيين وظرييفين. مازال الأخلاق والاحترام عملة متداولة في الجنوب. تحية لكم .
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2