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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | صوت وصورة | انتفاضة أولياء تلاميذ

انتفاضة أولياء تلاميذ

الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:48

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - [email protected] الجمعة 12 يونيو 2020 - 13:21
الحل هو الهجرة الجماعية إلى المدارس العمومية!
و توجيه مجهودات أولياء الأمور نحوها.
وسوف يوفقنا اله إنشاء الله.
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45
2 - هشام كولميمة الجمعة 12 يونيو 2020 - 13:24
المدرسة العمومية هي الحل...هؤلاء الآباء غُرِّرَ بهم،و هناك من هم انتهازيون.اختاروا الأمن الجزءي مقابل الأمن العام الذي يتجلى في:تعليم عمومي للجميع.أنتم الآن في صراع مع مقاولات لا يهمها إلا الربح و فقط.
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36
3 - أستاذ ثانوي عمومي منذ 1986م الجمعة 12 يونيو 2020 - 13:34
1) لما كانت عطلة دجنبر تستمر 14 يوما هل كنتم تطالبون بالتخفيض؟
2) الدراسة لم تبدأ أول هذا العام في العمومي والخصوصي بقرار من الوزارة سوى في 4 أكتوبر،لماذا أديتم للمدارس شهر 9 الماضي؟
3) كورونا تضررتم منها أنتم كما تضرر منها جميع المغاربة وسكان العالم
4) اتركوا عليهم الملك،كل من تكلم هذه الأيام يأتي به حتى أصحاب المقاهي،الملك هو ملك المغاربة جميعا،وليس ملك آباء تلاميذ الخصوصي أو غيرهم
5) من سجل ابنه في الخصوصي يعرف أن عليه واجب الأداء عن العطل وأيام السبت والأحد...
6) اخترتم التعليم الخصوصي وتبرأتم من العمومي سيروا خلصوا واسكتوا
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-35
4 - سكيزو الجمعة 12 يونيو 2020 - 13:41
هاد الموضوع طال.سيرو القضاء هو الحل .لان هاد صحاب المدارس الخاصة يعاملون التلاميد كبضاعة.
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32
5 - مواطن الجمعة 12 يونيو 2020 - 13:46
هذا مشكل عويص جدا, للأسف الحكومة امرت باغلاق المدارس دون التفكير في العواقب, انا شخصيا اعرف مدرسة خاصة 200 درهم للتلميذ, هي تتفهم ان الاباء فقدوا العمل و ليس باستطاعتهم أداء المبلغ و لكن كيف ستؤدي واجب الكراء. و رواتب المعلمات, فالدولة رفضت ان تمنحهم مبلغ 2000 درهم من صندوق الضمان الاجتماعي و لو انهم منخرطين في الصندوق و امرت المؤسسة بمطالبة الاباء باداء مبلغ 200 درهم عن كل طفل عن كل شهر.
ما هو الحل اذن? من المسؤول?
حكومة فاشلة
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12
6 - [email protected] الجمعة 12 يونيو 2020 - 13:49
سلام،يستحسن أن يتم وضع حل للواجبات الشهرية التي يتعين أداؤها للمدارس الخصوصية هو نصف الواجب الشهري عن شهور:مارس،أبريل ومايو2020،أما شهر يونيو فيعفى منه آباء و اولياء التلاميذ، كما يتعين مراجعة واجبات التسجيل برسم سنة2020-2021 لأن بعض المدارس الخصوصية تبالغ في قيمتها،ويتعين أن يكون التخفيض على الجميع لأن الجائحة عمت الجميع، وبالنسبة للاباء الذين سبق لهم أداء الواجبات الشهرية فيتعين إلزام المدارس الخصوصية بإعادة الفارق لهؤلاء الآباء، أما ما تدعيه المدارس الخصوصية بانها ستقوم بإعفاء الآباء من النقل والمطعمة فهذا يعتبر الضحك على ذقون الآباء والرأي العام.
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10
7 - عبدو الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:01
من منطلق تجربتي في حقل التعليم منذ 30سنة،مدارس التعليم الخاص أسست لنهب اباء واولياء التلاميذ،رجل التعليم في نظرهم ماهو الا عبد مأمور ،ان اراد كسب المال ،التلاميذ هم الملوك ،يفعلون مايريدون وينفذ لهم متطلباتهم ،من نفخ النقط وتغير الاستاذ،ان لم يعجبهم .هم المدارس الخاصة جمع الفلوس .انا فيما يخص الموظفين والسائقين والاعوان ونساء النظافة ،فراتبهم لايتعدى حتى واجب الكراء.على الاباء ان يرجعوا اولادهم للمدارس العمومية .لاأكتب هذا من منطلق الحقد على اصحاب المدارس الخاصة ،ولكن من حقدي على تصرفاتهم وجشعهم.انا الحمدلله عندي راتبي ومدخولي الخاص من تجارتي لهلا يوقفني على العمل في مدرسة خاصة .بالله عليكم معلمة تشتغل في مدرسة خاصة طول اليوم وعندها مستويين مختلفين وراتبها 1600 درهم ،اليس هذا استغلال ،وتقوم بالحراسة مرتين في الاسبوع ،ويقال لها ان اشتكت ،اذا لم تعجبك طبيعة العمل ،فما عليك الا الانسحاب وكل كنز عليه عفريت
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10
8 - أمينة الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:03
عجبا ... البارحة كانت المدرسة الخاصة رفاهية وتباهي...وكان التنمر على من يتابع أبناءه في المدرسة العمومية...واهانة لرجل التعليم العمومي...
واليوم...سقطت الغشاوة...وترغبون العودة ...
لك الله يا وطني...
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7
9 - ملاحظة الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:17
قل إنك أستاذ عمومي تدرس بالخصوصي ، وحاشى حسب اعتقادي أن تكون أحدهما ...تفكير وتحليل عياشي عدواني غير مبرر ... عليك أن تخجل من كلامك !؟.
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-1
10 - خالد الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:32
يجب إعطاء فرصة جديدة للمدرسة العمومية و ذالك ب تغيير هذه العادة أسميها ب هذا المسمى لأنها ب الفعل صارت كذالك و نوع من الإفتخار ب القول أولادنا يدرسون في المدارس الخصوصية كما انه ممكن شرط المساهمة ب أداء شهرية رمزية للمدارس الحكومية من اجل تحسين وضعها
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0
11 - البديل الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:40
2020/2021 ان شاء الله موسم الهجرة من جديد لكن هذه المرة نحو المدرسة العمومية بكل بساطة لانها هي الحل
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2
12 - مقاطعون الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:48
هذه هي الفرصة لتصنيف المدارس الخاصة و إخراج قانون يحدد الواجب الشهري لكل مدرسة و قانون الدروس الخصوصية او الساعات الإضافية أين دور الحكومة في حماية المواطن من لوبيات التعليم التي غنمت أموال طائلة أمام أنضار الجميع
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0
13 - احميدة الجمعة 12 يونيو 2020 - 15:12
بصفتي استاذ متقاعد وردا على الاستاذ (86)
يا اخي وجب علينا عدم الخلط بين العطل المدرسية وهذه المدة التي توقفت فيها الد اسة بسبب هذا الوباء ( نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرفه عنا)
_هؤلاء الآباء لم يختاروا التعليم الخصوصي لجودته
وإنما كانوا مرغمطن على ذلك كما جاء على لسان احد الاباء
_ بما انك استاذ منذ 1986بالله عليك هل المستوى
لازال كما كان في السابق
بصفتي بدأت مهمة التدريس منذ 1981 شتان
بين تعليم سنوات التسعينات وتعليم السنوات الأخيرة (20 سنة الأخيرة)
في السابق كان التلميذ لا ينتقل من مستوى لآخر
الا اذا حصل على المعدل
البرامج تغيرت _. الطرق البيداغوجية كلما نجرب طريقة........... الخ
لنا في المثال العامي خير جواب
ماعمر القط كيهرب من دار العرس
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1
14 - امال الجمعة 12 يونيو 2020 - 15:41
السلام هذه هي الفرصة لمعرفة حقيقة المدارس الخاصة التي تجري دائما وراء مصلحتها الخاصة أما مصلحة التلميذ لا تهمها ومن هنا يجب على أولياء الأمور ان يعرفو حقيقة المدارس الخاصة التي يتباهون بها ولا يعترفون بالمدارس العمومية التي رغم كل ما يقول في حقها انا تلاميذاتها هم دائما الذين يحصلون على المعدلات الأولى على الصعيد الوطني في البكالوريا وهذا أكبر دليل على ضعف المدارس الخاصة والتي تتميز بالشهرة لا غيرز
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