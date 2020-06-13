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كُتّاب وآراء
إحباط محاولة للهجرة السرية
السبت 13 يونيو 2020 - 11:01
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - rme1974 السبت 13 يونيو 2020 - 16:10
et malgré le corona virus tous les marocains veulent le quitter le maroc par n importe quel moyen .je pense qu il a plus mortel que ce virus c est la misère ou vit le peuple marocain avec la pauvreté la corruption et la criminalité à chaque coin de rue. .il ne vous que Allah ô mes freres marocains
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