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الرئيسية | صوت وصورة | إحباط محاولة للهجرة السرية

إحباط محاولة للهجرة السرية

السبت 13 يونيو 2020 - 11:01

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1 - rme1974 السبت 13 يونيو 2020 - 16:10
et malgré le corona virus tous les marocains veulent le quitter le maroc par n importe quel moyen .je pense qu il a plus mortel que ce virus c est la misère ou vit le peuple marocain avec la pauvreté la corruption et la criminalité à chaque coin de rue. .il ne vous que Allah ô mes freres marocains
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