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الرئيسية | صوت وصورة | اشتياق مغاربة إلى بيوت الله

اشتياق مغاربة إلى بيوت الله

السبت 13 يونيو 2020 - 13:44

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - زين العابدين السبت 13 يونيو 2020 - 14:50
نعم والله اشتقنا إلى بيوت الله فما السبيل أولم يحن وقت فتحها ام مادا أغلب الدول فتحت مساجد الله حسبنا الله ونعم الوكيل
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4
2 - amin sidi السبت 13 يونيو 2020 - 14:57
سلام : الله .س. جعلى لي النبي .ص. الارض كلها مسجيد .اشتقو الى بيوت الفقراء والمسكين جيرنكم وهو العمل الصاليح
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30
3 - مجيهدي السبت 13 يونيو 2020 - 15:04
المراة اجرها الكبير عند الله هو صلاتها في منزلها وفي بيتها
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30
4 - IFRANE MOROCCO السبت 13 يونيو 2020 - 15:10
الارض كلهآآآآا بيت الله ليس المسجد فقط.
صبرا جميلا يا مغاربة، فالمساجد آخر همنا.
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4
5 - مواطن من المنطقة 2 السبت 13 يونيو 2020 - 15:13
اشتياق مغاربة إلى بيوت الله!!! لكن الجملة الصحيحة هي اشتياق المغاربة إلى بيوت الله.
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-7
6 - mohammadi السبت 13 يونيو 2020 - 15:17
اينما توجهنم فتم وجه الله ليس بالضرورة المسجد. الحمد لله على نعمة الاسلام دين الحرية.
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12
7 - انوار السبت 13 يونيو 2020 - 15:20
شكرا لهسبريس على الفيديو، و لكن بالأحرى كان ايضا تصورو مع الشباب ايضا و تسألوهم على هاد الموضوع، ماشي غير ناس شوية كبار عندهم جوج اماكن تيمشيو ليها المسجد و الدار، المساجد غتبقى في بلاصتها معندها فين تمشي، و لكن الاقتصاد و الخدمة غادة و تتطيح ويلا طاحت اجا ميرجعو خصو سنين و اعوام، شباب مغيبقى عندو فين يتخشى معدل سن الزواج ايطلع و دابا اصلا راه طالع الدولة عارفة معندنا لا بترول لا هم يحزنون عندنا الله سبحانه و تعالى و العمل و الخدمة ديالنا غا الله يصاوب و صافي
شكرا هسبريس على حرية التعبير
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13
8 - #إفتحوا_مساجدنا السبت 13 يونيو 2020 - 15:22
#إفتحوا_مساجدنا ، كان الأولى فتح المسجد قبل فتح أسواق المدن و البوادي ، بأي معيار يقيس هؤلاء المسؤولون ، كيف تقنعني أن لا أدخل المسجد مخافة من الوباء و أنا أرى الأسواق بعيني مكتظة بالناس وهي أشد ازدحاما من المساجد ، تكفي الكمامة الطبية و صلاية نظيفة لكل شخص لصلاة في مسجد بدون خوف من الوباء
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-10
9 - مواطنة 1 السبت 13 يونيو 2020 - 15:24
الله ليس له بيت لأنه موجود في كل مكان ، يجب أن تكون النوايا حسنة والإيمان صادق ، ومن لم يتحلى بالأخلاق الحسنة فلا دين له حتى لو قضى حياته يصلي في المسجد.
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25
10 - ابواسيل السبت 13 يونيو 2020 - 15:27
علينا بالدعاء، فنرجو الله بان يعجل بإعادة فتح بيوته في وجه المؤمنين .
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3
11 - reda oujda السبت 13 يونيو 2020 - 15:28
لو فعلا المغاربة اشتاقوا للمساجد٫ لكنا نرى عدد صفوف صلاة الفجر كعدد صفوف صلاة الجمعة ! تاملوا فيها
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21
12 - aziz السبت 13 يونيو 2020 - 15:29
كل مساجد العالم فتحت ابوابها الا في بلاد الخمارات وجمعيات الذل والعار آخر ما يفكر فيه اصحاب القرار المشؤوم هو المسجد الا سحقا لكم ولتبعيتكم
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-21
13 - هيشام الادريسي السبت 13 يونيو 2020 - 15:40
نسال الله ان يرفع عنا هدا الوباء اشتقنا أشد الشوق لي فتح المساجد وخاصة يوم الجمعة كم يكون حزينا بلا صلاة الجمعة
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-8
14 - كمال // السبت 13 يونيو 2020 - 15:48
وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
صدق الله العظيم
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10
15 - مغربي السبت 13 يونيو 2020 - 15:48
نعم والله اشتقنا لبيوت الله تعالى.الله يرفع عنا البلاء والوباء.لكي ترجع الامور الى حالها ومن ضمنها المساجد
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-3
16 - رأي في الموضوع السبت 13 يونيو 2020 - 15:51
شخصيا وجدت الراحة التامة والتركيز التام خلال كل هذه الفترة في الصلاة ببيتي.
سلوكات البعض للأسف ينفرك من الصلاة في المسجد ولو أن الرجل الذي يتمتع بصحة جيدة لاعذر له سوى اللجوء للمسجد للصلاة مع الجماعة.
بعض المظاهر المنفرة : إمام لايضبط وقت فتح المسجد أو الأذان ...وأحيانا لا يحسن القراءة والترتيل....بعض المصلين يلجون المسجد بدون نظافة تامة.
حديث البعض لبعضهم جهرا قبل إقامة الصلاة....أفرشة بعض المساجد تبعث منها أحيانا روائح كريهة......خطب الجمعة نمطية لا اجتهاد فيها.
المساجد بيوت الله....كلنا نحبها...ونتمنى أن تفتح قريبا إن شاء الله....لكن لكي تصبح جذابة.... على القائمين عليها الاعتناء بها أكثر....وتعيين أئمة في المستوى..و تغيير من سلوكاتنا نحن الوافدين على هذه البيوت الربانية.
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9
17 - البوهالي السبت 13 يونيو 2020 - 16:12
الشوق الحقيقي هو أن يكون الإنسان مواظبا على الصلاة في كل وقت وحين وليس في زمن دون زمن وأنا متأكد أن المساجد لما تفتح ستعج بالمصلين كأول أيام رمضان في سيقل العدد شيئا فشيئا ولن يبقى إلا المخلصون العائدون لربهم حقا وصدقا وإن الذين كانوا يواظبون على الصلاة في المسجد قبل إغلاقها لهم اليوم نفس الأجر والثواب وكأنهم يصلون في المساجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا)
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4
18 - كي نرتقي السبت 13 يونيو 2020 - 16:19
إقتراح للمسؤولين: افرعو المساجد من الافرشة .وعقمو الارض يين الصلوات . و كل مصل يضع كمامته و يصلي فوف صلايته. و قومو بوضع علامات متباعدة ب متر في الارض. و إذا خفتم من تكدس يوم الجمعة فأجلو صلات الجمعة. والله المستعان.
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-5
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