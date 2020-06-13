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الرئيسية | صوت وصورة | جريمة قتل تهز الجديدة

جريمة قتل تهز الجديدة

السبت 13 يونيو 2020 - 21:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - تقادا الصبر والله السبت 13 يونيو 2020 - 21:38
إلا ضربوا غير بي كابال دابا يحكم عليه راي فلوس بشي 20عام،لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو صافي،اللهم إرحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين،والله يهدي لجميع.
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10
2 - الجديدي السبت 13 يونيو 2020 - 21:44
الشاهد العيان خاصو حتى هو تحقيق امشي معاه للحبس
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-10
3 - و باز ليكم السبت 13 يونيو 2020 - 21:50
تشهد.ن له بسوابقه و اجرامه ثم تطلبون له التخفيف و تقدير موقفه . و باز باز باز. حشموا على عراضكم.
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8
4 - رشيد من العيون السبت 13 يونيو 2020 - 21:55
كون باقي الحجر كون واحد باقي حي و الثاني باقي حدا مو ... للاسف مخافات الخمر و المخدرات .. المغرب إلى أين ؟؟
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5
5 - elmerhraouimohammed السبت 13 يونيو 2020 - 22:27
سبحان الله يبدو ان هؤلاء المغاربة(العروبية)يريدون دائما تكريس وضعهم الدي هو الفقر والبؤس والمصائب والجرائم وتعاطي المخدرات والعنف وكثرتهم في السجون في حين اهل فاس يتنافسون فيما بينهم في الطب والهندسة والمناصب السامية والبحث العلمي والشواهد العليا في الغرب والاقتصاد وسواسى يتنافسون في التجارة والربح السريع وروافا يتنافسون في لوبيات العقار والبناء والعملة الصعبة
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-3
6 - ابن طنجة السبت 13 يونيو 2020 - 22:40
المجرم ذو سوابق خرج حديثا من السجن ومازال فيه فيروس الاجرام بارتكابه جريمة قتل العقوبة المنصوص عليها في القانون الجنائي السجن المؤبد نظرا للسوابق الاجرامية ودرجة الجرائم الخطيرة التي ارتكبها مسبقا في حق الضحايا أمثال هؤلاء المجرمين مدمني حبوب الهلوسة الذين اصبحو منتشرين في كل ربوع المغرب علاجهم هو إرسالهم الى الصحراء اقصى جنوب المغرب للقيام بألاعمال الشاقة من حفر للطرقات وقلع للرمال وغرس الاشجار والنخيل .....
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0
7 - ياربي السلامة وجوه النحس السبت 13 يونيو 2020 - 22:41
سيماهم في وجوههم على العدالة ان تاءخد حق المظلوم وفي الآخرة الحساب
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