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Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | استعدادات الباكالوريا

استعدادات الباكالوريا

الأحد 14 يونيو 2020 - 08:47

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - منلي عبد الله الأحد 14 يونيو 2020 - 09:29
شيء أكيد في امتحانات هذه السنة أن النقلة ما غاديش تكون
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2 - يوسف الأحد 14 يونيو 2020 - 09:38
فلتطبق كل عام وبالكاميرات، ولن يفوز إلا المستحقون وننهي الصراع بين رجال ونساء التعليم وجيش المشاغبين!
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3 - جديدي الأحد 14 يونيو 2020 - 10:04
اريد فقط أن ألفت انتباه المسؤولين إلى نقطة مهمة و هي التدقيق في هويات المترشحين للبكالوريا. خصوصا هذه السنة مع ارتداء الكمامات . كما ان التحقق من هويات المترشحين سيعمل حتما على تكافؤ الفرص بينهم و الى اضفاء المصداقية على شهادة البكالوريا.
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4 - المهدي الأحد 14 يونيو 2020 - 10:14
المهم كذلك التهوية ، ليس فقط التباعد الاجتماعي، لا اظن ان القاعات المغطات فيها تهوية كافية.
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5 - سمية الأحد 14 يونيو 2020 - 10:36
وااا علا بلاان ههههههههههههه
اكبر توخيرة في العالم سانك سانك
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