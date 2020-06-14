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كُتّاب وآراء
تضرر تجار بالبيضاء
الأحد 14 يونيو 2020 - 10:52
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - نصراوي الأحد 14 يونيو 2020 - 11:11
اي ضرر سيتضررونه وهم في يربحون في اليوم أزيد من 2000 درهم صافية واكثر .وعندما تصيبهم ضائقة تجدهم اكثر الناس بكاءا وشكوى
2 - سباتة الأحد 14 يونيو 2020 - 11:15
شحال من عام ؤ نتوما كتربحوا بلا حسيب و لا رقيب 3 أشهر بينت عيبكم
علاش البكاء. حمدوا الله ؤ شكروه لقيتوا محال كتبيعو ؤ كتشريو فيه.
كتربحو 100% ف بيجامة ؤ ملابس لعيالات ؤ صباط ؤ لبكا لاش
علاش البكاء. حمدوا الله ؤ شكروه لقيتوا محال كتبيعو ؤ كتشريو فيه.
كتربحو 100% ف بيجامة ؤ ملابس لعيالات ؤ صباط ؤ لبكا لاش
3 - القناعة كنز لايفنى الأحد 14 يونيو 2020 - 11:16
غالبيتهم يشكون وهم من اكبر المحتاليين لا قناعة ولامنافسة شريفة والضحية هو المواطن المغلوب على امره .والان يشكون وكان زلزالا ضربهم وحطم كل ما يملكون .
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