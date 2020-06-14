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كُتّاب وآراء
الداخلة تتنفس الصعداء
الأحد 14 يونيو 2020 - 14:27
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
2 - الحياة الأحد 14 يونيو 2020 - 14:53
الحياة بدون مقاهي لا تساوي شيئا للترويح والخروج واستنشاق الهواء بدل المكوث في المنازل .اخد قهوة في الطريق الوطنية و كدلك الغداء في شيشاوة تم براد اتاي في طريق صويرة..
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