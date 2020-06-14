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كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | استخراج البطاقة الوطنية

استخراج البطاقة الوطنية

الأحد 14 يونيو 2020 - 12:19

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن الأحد 14 يونيو 2020 - 13:14
لازالت الأمن الوطني متأخر جدا في الجانب الرقمي

هذه الؤسسة الى يومنا هذا لاتتوفر على موقع الكتروني

يمكن تنظيم عملية استخراج البطاقة الوطنية بوضع بوابة إلكترونية لحجز المواعيد بدل الذهاب المواطنين بطريقة عشوائية و التسبب في الاكتضاض

هذه الأمور لاتتطلب ميزانية كبيرة تقني في لاعلاميات يمكنه صناعة هذه البوابة الإلكترونية

يجب على هذه الؤسسة تقديم خدمات في المستوى نحن في سنة 2020 وليس 1913
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2 - sahibona الأحد 14 يونيو 2020 - 13:21
زوروا مركزتسليم البطاقة بقلعة السراغنة
كلما زرته يرتفع مستوى السكر وضغط الدم
فأحمد الله أن الزيارة تمر سالمة.
وأحمد الله أيضا أنها ربما آخر بطاقة أجددها هناك
لم يعد في العمر الشيء الكثير.
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