24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
14/06/2020
الأيام القادمة
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:12
|13:33
|17:13
|20:44
|22:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- هل يعيد "كورونا" النظر في درس التاريخ الاجتماعي بالجامعات؟
- واقع وآفاق تداعيات "كورونا" يسائلان دور العلماء وأطباء النفس
- الأمن في كورنيش أكادير
- محنة المهدي مع السرطان
- النموذج التنموي والتحرر من التبعية
الجوار الصعب للمغرب والجزائر .. ألغام التاريخ ومفاتيح المستقبل (5.00)
مؤرخة أمريكية: نعيش في "دولة بوليسية".. والعنصرية "نظامية" (5.00)
السفير البريطاني يسدل الستار على ثلاث سنوات رائعة في المغرب (5.00)
الملك محمد السادس يأمر بمساندة 15 دولة إفريقية ضد "كورونا" (5.00)
المغرب يجمّع الحالات النشطة بـ"كورونا" في بنسليمان وبنجرير (4.00)
- المغرب يجمّع الحالات النشطة بـ"كورونا" في بنسليمان وبنجرير - (106)
- الجوار الصعب للمغرب والجزائر .. ألغام التاريخ ومفاتيح المستقبل - (99)
- رصيف الصحافة: غضبة ملكية تطال مسؤولي مدينة الصخيرات - (97)
- الملك محمد السادس يأمر بمساندة 15 دولة إفريقية ضد "كورونا" - (83)
- المقاهي والمطاعم تحشد الشركات وتتهم الحكومة بـ"تجاهل المطالب" - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
استخراج البطاقة الوطنية
الأحد 14 يونيو 2020 - 12:19
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مواطن الأحد 14 يونيو 2020 - 13:14
لازالت الأمن الوطني متأخر جدا في الجانب الرقمي
هذه الؤسسة الى يومنا هذا لاتتوفر على موقع الكتروني
يمكن تنظيم عملية استخراج البطاقة الوطنية بوضع بوابة إلكترونية لحجز المواعيد بدل الذهاب المواطنين بطريقة عشوائية و التسبب في الاكتضاض
هذه الأمور لاتتطلب ميزانية كبيرة تقني في لاعلاميات يمكنه صناعة هذه البوابة الإلكترونية
يجب على هذه الؤسسة تقديم خدمات في المستوى نحن في سنة 2020 وليس 1913
هذه الؤسسة الى يومنا هذا لاتتوفر على موقع الكتروني
يمكن تنظيم عملية استخراج البطاقة الوطنية بوضع بوابة إلكترونية لحجز المواعيد بدل الذهاب المواطنين بطريقة عشوائية و التسبب في الاكتضاض
هذه الأمور لاتتطلب ميزانية كبيرة تقني في لاعلاميات يمكنه صناعة هذه البوابة الإلكترونية
يجب على هذه الؤسسة تقديم خدمات في المستوى نحن في سنة 2020 وليس 1913
2 - sahibona الأحد 14 يونيو 2020 - 13:21
زوروا مركزتسليم البطاقة بقلعة السراغنة
كلما زرته يرتفع مستوى السكر وضغط الدم
فأحمد الله أن الزيارة تمر سالمة.
وأحمد الله أيضا أنها ربما آخر بطاقة أجددها هناك
لم يعد في العمر الشيء الكثير.
كلما زرته يرتفع مستوى السكر وضغط الدم
فأحمد الله أن الزيارة تمر سالمة.
وأحمد الله أيضا أنها ربما آخر بطاقة أجددها هناك
لم يعد في العمر الشيء الكثير.
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2