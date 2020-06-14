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Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | ملاعب القرب أيام كورونا

ملاعب القرب أيام كورونا

الأحد 14 يونيو 2020 - 20:08

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - جمال الأحد 14 يونيو 2020 - 20:47
تشهد ملاعب قرب بحي بدر بمدينة خريبكة عشوائية بحيت الملاعب غير مسيجة مما يؤدي الى حوادت سير خطيرة نظرا لاجتياز الكرة الملعب وقطعها الشارع العام امام ثانوية بدر حيث يتسبب في ارتجالية في حركة سير(الطوبيس....حافلات المكتب الشريف للفوسفاط...سيارات...دراجات نارية وهواءية ) فيغياب دور السلطات المحلية من قيادة وامن وطني....والجمعية الصورية للحي للآسف
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2 - Nomade الأحد 14 يونيو 2020 - 20:49
Ce n'est que de l'argent perdu, du terrain occupé pour rien... Que rapporte toutes ces dépenses à la société? Ce n'est certainement pas comme qu'on fait du sport. Encourager une activité bassement mercantile telle que le football, relève de l'absurde. On aurait dû réserver chaque centime à l'éducation, à la santé et au développement social, au lieu d'inviter les gens à courir après une boule de quelques grammes de...vent.
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