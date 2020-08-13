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Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج أطباء بتطوان

احتجاج أطباء بتطوان

الخميس 13 غشت 2020 - 20:56

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مغربي الخميس 13 غشت 2020 - 21:02
ليس وقت الاحتجاج والفوضى اخواتي المواطنين، المغاربة في حاجة اليكم، مكانكم المستشفى وليس الشارع. شكرا، النقابيين والسياسيين اتقوا الله في هدا الوطن.
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-6
2 - dadoo الخميس 13 غشت 2020 - 21:05
للاسف ماقدرتو تصبرو وتابرو مابقى قد لي فات ولكن لم تعبرو على حبكم لا لمهنتكم ولا لوطنكم اتحدث بصفة عامة كل من يحتج في هذا الظرف الحرج ليس وطنيا صادقا sorryهذي حقيقة من حقكم طالبو بحقكم المشروع وتغير الاوضاع المادية والاجتماعية للاحسن ولكن ليس الان كل دقيقة وقفتوها المريض في امس الحاجة اليها
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1
3 - MOUISSA الخميس 13 غشت 2020 - 21:25
إلى التعليق DADDO من تكون أنت حتى تقول هذا وطني و الأخر و أقول للأطباء المغاربة لو أتيحت لكم فرصة للهجرة فلا تتأخروا في ذلك لأن هناك قوم في هذا الوطن لا تساوون عندهم شى لأنكم مجرد مصاصي دما بالنسبة إليهم و هم يمجدون الراقصات و السفهاء و الأميين
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10
4 - kamal الخميس 13 غشت 2020 - 21:55
الطبيب لا يطالب إلا بالقليل ويستحق الكثير. والمواطن هو الذي جعل الأمر يصل إلى هذا المستوى. أما الحكومة المسؤولة الأولى فأقول للمعلق 1 و 2 هل هذا هو وقت الإصطياف والإستجمام مع تعويضات خيالية. وهل هذه هي المواطنة حين يتخلوا عنكم المسؤولون وتراكوكم تواجهون مصيركم مع الفيروس؟ ولما يريدون ملأ خزينة الدولة لينعموا برواتبهم سيقومون بفررض غرامات حتى على التعريف بوطنيتكم إذا لم تغيروا بطاقة تعريفكم لسبب قاهر في ضل كبح التحركات. فهم في المنتجعات ونحن نتناطح بيننا وهذا عرضهم.
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13
5 - اسماعيل الأدوزي الخميس 13 غشت 2020 - 22:17
بشر فقد البوصلة
فأراد التجارة في الصحة في زمن الكوارث
من لم يعجبه العمل فليقدم استقالته ويترك المكان للمئات غيره
...
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-8
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