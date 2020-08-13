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كُتّاب وآراء
معاناة دوار شط الغابة
الخميس 13 غشت 2020 - 19:07
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - تميرة الخميس 13 غشت 2020 - 22:07
نتمنى وصول طائرات المساعدة في القريب العاجل ،فهم تسطا
2 - alphabest الخميس 13 غشت 2020 - 22:21
J espere que ce reportage va etre vu par la haute sphere ...
3 - habib alaaskri الجمعة 14 غشت 2020 - 01:02
حسبي الله ونعم الوكيل هاد المشاكل سببها الانتخابات من سمح لهاد الناس اول مرة اسكنو في الغابة مافيات الانتخبات باش اشريو اصواتهم ويعدونهم بالسكن او بقع في الجماعة هاد الناس منين جاو يعني كل واحد من قبيلة والسادة المنتخبون رحبو بهم في اراضي المياه والغابات باش احسبوهم اصوات في مشروعهم السياسة المافيوزية هي من صنعت دور الصفيح في جميع انحاء المغرب اما المغاربة جلهم في شقق ياءدونها بالاقساط للبنوك يجب محاربتهم خدام سير الضحى ادفع الف درهم في الشهر او شري دارك بارك من البكاء راه كلنا في الهوى سوى انا شخصيا اعمل ب ثمانين درهم واشتريت سكنا اقتصاديا احسن لي ساكن في براكة ديال القصدير والوسخ بارك من لقوالب راحنا كلنا مغاربة نحب الفابور
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