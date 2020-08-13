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كُتّاب وآراء
حملة اعتقالات بفاس
الخميس 13 غشت 2020 - 22:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - عبدو الخميس 13 غشت 2020 - 22:38
هدا هو حال الدولة البوليسية.لا تعطى الحقوق و تطلب اداء الواجبات. حسبنا ألله و نعم الوكيل
2 - miloud Madrid الخميس 13 غشت 2020 - 22:49
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
باش بغيتي نأكتيفي الجرس وأنا مسماعت والوووو غر لموسيقى بحال شي بداية د شي فيلم دلخوف
باش بغيتي نأكتيفي الجرس وأنا مسماعت والوووو غر لموسيقى بحال شي بداية د شي فيلم دلخوف
3 - المصطفاوي الخميس 13 غشت 2020 - 23:22
نحن مع المؤسسات الأمنية من أجل تطبيق القانون ، ومحاصرة انتشار هذا الوباء بسبب استهتار بعض المواطنين .
تعليق غير لائق
-29
4 - OKok الخميس 13 غشت 2020 - 23:28
ils se déplacent en foule en dirait un cortège de ;mariage ils nous coutent trop cher ces guignols
5 - تنغيري 2020 الخميس 13 غشت 2020 - 23:32
الناس جالسة في المقهى شي شاد مونادا شي شاد قهوة و اعتاقلوهوم حيت ما داروش الكمامة.باش غادي اشرب ديك القهوة او موندا اشربها بعينيه.سواء الاعلام او السلطة كلشي قاريها بالمقلوب.تبارك الله حنايا واعيين بزاف.
6 - Campo dchrif الخميس 13 غشت 2020 - 23:47
ما فائدة المقهى تلوث تضيع الوقت في النميمة تشتيت اسر تطاول على الملك العمومي
تعليق غير لائق
-15
7 - وكواك الحق الجمعة 14 غشت 2020 - 00:19
ملاحظة وحيدة : علاش هاد المجموعة كاملة د البوليس و البوليسيات ..باش يشدو واحد مسالم بريئ تيشرب قهوة !!!! واحد أو جوج باركا و بلا شوهة و كأنه مجرم نصاب ؛ اتقوا أضعف خلق الله و عوض ذلك قدموا له كمامة هدية و موعظة حسنة . جمعة مباركة و الله يفرج علينا كاملين
8 - mustafa الجمعة 14 غشت 2020 - 00:21
نعم نحن مع تطبيق القانون ولكن ألا يقتصر فقط على بعض المقاهي خاصة بمحطات الوقود. ففي الأحياء الشعبية حيث توجد بؤر كثيرة لازلنا نرى المواطنين يطبقون أدنى شرط من الوقاية أو التباعد. فاليوم كانت المقاهي مكتضة بالجماهير الرياضية والغريب هو ظهور فكرة عند المواطن وهي عدم وجود الفيروس.
9 - 113mourad الجمعة 14 غشت 2020 - 00:58
هل بهده الطريقة سنقضي على الفيروس وعلى محاصرة شباب يشربون القهوة ولا يضع كمامة هل يشرب القهوة والكرامة على فمه ،السبب في تزايد وانتشار الوباء فى الآونة الأخيرة هي يوم 27يوليوز لما ازدحمت الطرقات وكانت حوادث خطيرة وبعدها عيد الأضحى في الأيام القادمة المغرب سيعرف كارثة والوضع بدأ يخرج عن السيطرة الله يحفظ وصافي ويلطف
10 - rochdi الجمعة 14 غشت 2020 - 01:11
j ai rien compris, Aller voir les régions peuplées
11 - ريحان الجمعة 14 غشت 2020 - 01:23
الأصفاد والشوهة يستحقها المجرمون وناهبي خيرات البلاد والمال.....
12 - مواطن الجمعة 14 غشت 2020 - 01:40
هذا أبشع منظر يمكن أن تشاهده، أشخاص مسالمين جالسين في مقهى ينهال عليهم هؤلاء من كل جانب كأنها عملية سطو مسلح، و من أجل ماذا؟؟ كمامة ديال 80 سنتيم، من يشاهد هذا المنظر يسحابلو غير عتاقلو شي اباطرة ديال المخدرات أو شي مجرم خطير أو شي مهرب اموال الشعب للخارج ساعة مجرد مواطن من الطبقة المسحوقة بالكاد لقا دوك الدريهمات باش يجلس فديك القهوة و يحس براسو انسان كأيها الناس جيو نتوما عتاقلوه عقلية متحجرة، و إيطاليا لي كان فيها ما فيها ولات تعطي للمواطنين مبالغ مالية لتشجيع السياحة و نتوما ردو البلاد كأنها سجن كبييير، و المشكل الكارثي أن هاد القضية ديال الكمامة جاية من عند منظة اللاصحة لي قالت فالأول أن هاد الكمامات خطيرة و قاتلة لكن بعد الضغط الهائل للوبي شركات الأدوية الضخمة قلبات التوصية ديالها 180 درجة لإرضاء اصحاب المصالح و الأموال، منظمة مشبوهة و متناقضة لا يجب أخد كلامها كأنه قرآن منزل فقد يتبث بطلان كلامها و تكون ظلمتو و هنتو ما تبقى من كرامة المواطنين البسطاء
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