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كُتّاب وآراء
لطفي ونهاية الراميد
الجمعة 14 غشت 2020 - 14:01
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - la verite الجمعة 14 غشت 2020 - 14:30
vous voulez la verite Ramid ne sert a rien?
2 - AZAMI الجمعة 14 غشت 2020 - 14:36
راه من الاول كا باين ان نظام الراميد فاشل بكل المقاييس لا من جهة المؤسسات ولا من جهة المواطنين وكيف كيقولو من الخيمة خرج مائل .لم يكن بحث وتدقيق فيمن يستحق أو لا .
على الاقل 80/100 فطالبي الرميد يدخلون معطيات عشوائية وغير صحيحة والدولة بنات مجموعة الامتيازات على من يملك بطاقة الراميد وهو اكبر خطأ و استنزاف المال العام.
على الاقل 80/100 فطالبي الرميد يدخلون معطيات عشوائية وغير صحيحة والدولة بنات مجموعة الامتيازات على من يملك بطاقة الراميد وهو اكبر خطأ و استنزاف المال العام.
3 - AZAMI الجمعة 14 غشت 2020 - 14:36
راه من الاول كا باين ان نظام الراميد فاشل بكل المقاييس لا من جهة المؤسسات ولا من جهة المواطنين وكيف كيقولو من الخيمة خرج مائل .لم يكن بحث وتدقيق فيمن يستحق أو لا .
على الاقل 80/100 فطالبي الرميد يدخلون معطيات عشوائية وغير صحيحة والدولة بنات مجموعة الامتيازات على من يملك بطاقة الراميد وهو اكبر خطأ و استنزاف المال العام.
على الاقل 80/100 فطالبي الرميد يدخلون معطيات عشوائية وغير صحيحة والدولة بنات مجموعة الامتيازات على من يملك بطاقة الراميد وهو اكبر خطأ و استنزاف المال العام.
4 - دوي الدخل لمحدود الجمعة 14 غشت 2020 - 14:44
سير الله يرحم ليك الوالدين راك لخصتي الواقع ديال صحاب الرميد والمعانات لي كيعشيوها
كلامك صحيح 1000/100
كلامك صحيح 1000/100
5 - عنتاب بريك الجمعة 14 غشت 2020 - 14:48
باينا ما غادي يبقى لا راميد ولا غيره الدولة اصبحت تتخبط بشكل عشوائي رهيب امام انهيار المداخيل المالية بسبب فشل السياسات والخطأ في الاختيارات منذ عدة عقود هكذا سيتم افلاس ما تبقى من الصناديق نتيجة الضغط المالي وقلة المداخيل والمواطن البئيس سيبقى لا هو براميد ولا هو بشيء اخر !! خصوصا مع انهيار كلي لقطاع الصحة العمومية وهي طريقة ملتوية للتخلي عّن خدمة الصحة بالنسبة للمواطنين
6 - الحاااااج الجمعة 14 غشت 2020 - 14:49
الله يبشرك بالخير اسي لطفي على هاد الخبر الساااااار بشرى للفقراء رامييد ماوكلش حسبنا الله ونعم الوكيل
7 - متابعة الجمعة 14 غشت 2020 - 15:03
عندي راميد ومن كنمشي نصبطار كيقولي مكندوزش صحاب راميد خصك تمشي نمصيوصف اولا خلاص 40 درهم فصندوق ادا علاش صلاح
8 - HASSAN الجمعة 14 غشت 2020 - 15:06
برامج او مخططات تصرف عليها الملايير دون جدوى فبطاقة الرميد لم يستفد منها الفقراء مثله مثل البرنامج الاستعجالي للتعليم الخ وهنا نعود لشعار ربط المسؤولية بالمحاسبة فكفانا من الشعارات
9 - salfaa الجمعة 14 غشت 2020 - 15:11
كلامك على عينينا وراسنا ولكن لي واقع هو ان الراميد فالاصل اتعطى لناس لاباس عليهم وعندهم الفلوس وتحرمو منو المساكين والمحتاجين بخالنا والحمد لله لي ملكنا حفظه الله كيفكر فينا وهذا يكفينا وهلى يخطيه علينا والله اديم عليه نعمة الصحة والعافية يارحيم
10 - الوطنية الجمعة 14 غشت 2020 - 15:40
ولماذا تتشدق الحكومة الحالية والسابقة ان لهم الفضل في العناية الصحية للمواطنين المعوزين عن طريق راميد وهي لم تدخ في الصندوق الا الفتات منذ 2012 الله يعطينا وجه هذ الحكومة يوما عن يوم يتم فضح اكاذيبها
11 - abdou الجمعة 14 غشت 2020 - 15:48
أنا عن نفسي لست متفائل والسبب يعلمه الجميع...
12 - خلاصه القول الجمعة 14 غشت 2020 - 16:42
راكم يا المغاربه في خطر كل دقيقه. راه اما ان تهاجروا حتى تضمن حقوقكم ام ان تكونوا عرضه للضياع و السطو و الفساد و الضلم. راه المغرب ليس بدوله بل زريبه و ضيعه ثرواتها مقتسمه بين اصحاب النفوذ و القوى الغربيه اما المغاربه فلهم غير الفتات و هاداك الفتات فيه كثير من الفساد. هاته هي خلاصه القول.
13 - hassia الجمعة 14 غشت 2020 - 17:18
D.abord l.etat ne paie rien c.est les conribuables qui paient en plus y.a de transparence les mkadams et cheikhs qui delivrent les certificats de besoin.sont presque ts corrompus et ont dans le sang.solidarite est bien abus non
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