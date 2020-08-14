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كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | ملجأ الكلاب الضالة

ملجأ الكلاب الضالة

الجمعة 14 غشت 2020 - 15:26

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - زكرياء الجمعة 14 غشت 2020 - 16:03
الله يجازيك خير الجزاء.. لن يضيع الله جهدك.. نعم المرأة انت
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46
2 - الكيري محمد الجمعة 14 غشت 2020 - 16:05
الرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الله هو الذي سيجازيك على عملك هذا
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41
3 - omar الجمعة 14 غشت 2020 - 16:09
puis je avoir le contact de cette association SVP
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23
4 - مصطفى الجمعة 14 غشت 2020 - 16:10
شكرا لك سيدتي ارفع لك القبعة ..لو كان للمغاربة نفس احاسيسك لعمت الطمانينة و الخير و البركة ..انت اكرم و اشرف من هولاء الذين فوق الكراسي يعطون اوامرهم و يضعون امضاءاتهم على اوراق جوفاء ..مرة اخرى احييك
وجزاكي الله خيرا..
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38
5 - MOUISSA الجمعة 14 غشت 2020 - 16:20
مبادرة طيبة و تستحق التشجيع لكن بما أنك ترغبين في التخلي عنهم فالحل بسيط الكلاب و القطط العرجا و ناقصة الأطراف يتم حقنها بمادة لا تسبب الألم يعني الموت الرحيم و الباقي يمكن بيعه
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-20
6 - حسن الجمعة 14 غشت 2020 - 16:28
جزاك الله كل خير و احتسبي اجرك عند الله و يا ريت كون درتو شي معلومات باش اللي بغا يتعاون معاكوم
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21
7 - سعيد الروفيكس الجمعة 14 غشت 2020 - 16:30
معلومات الاتصال.
من فضلكم اتركوا معلومات الاتصال مع الڤيديو.
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21
8 - ورزازات الجمعة 14 غشت 2020 - 16:30
الله اعطيك الصحة هذا مانتمناه في بلادنا ونطمح من جهات مسؤولة دوك الفلوس باش كيتشرا القرطاس والفلوس لي كتخسر فعملية القتل بلا رحمة يتحول لبحال هاد المبادرات الخيرية لا أقل ولا أكثر نريد مساعدة اصحاب الخير واعطاء جرعات لمنع تزايدهم بشكل كبير ارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء ماذنب كلب يعيش في فيلا واخر يعيش حرب يومية
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15
9 - بوشعيب الجمعة 14 غشت 2020 - 16:36
جزاك الله خير ياأختي كملي في طريقيك
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12
10 - احمد الجمعة 14 غشت 2020 - 16:47
احتراماتي سيدتي. اتمنى ان يكون صنيعك هدا بداية لتغيير العقلية المتحجرة في بلدنا. قططنا وكلابنا هم مرآة لنا وطريقة معاملتنا لهم تقول عنا ما لا نقوله عن أنفسنا.
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16
11 - KAMAL الجمعة 14 غشت 2020 - 17:06
bravo une grande femme y merci carrement laiseez le contact pour vous aider
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14
12 - noureddine الجمعة 14 غشت 2020 - 17:35
قمة الانسانية جازاك الله خير زمثواك الجنة.
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0
13 - ALBAYOUDE الجمعة 14 غشت 2020 - 17:36
الرفق بالحيوان عمل تثاب عليه لأن الدبن الإسلامي يوصي بالرحمة لكل ذي.كبد. لاكن هذا العمل التطوعي النبيل كان سيكون أكثر إنسانية واشد نفعا لو وجه الاعتناء بأطفال الشوارع والمسنين الذين اثقلتهالسنون وبتسولون من اجل لقمة العيش. هذا ليس تبخيس لعمل هذه السيدة بقدر ما هو نداء الإسعاف لبني الإنسان أولا.
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1
14 - andaloussi الجمعة 14 غشت 2020 - 17:38
bravo : puis je avoir le contact.
mercii
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15 - الصديق الجمعة 14 غشت 2020 - 17:38
جزاكم الله خيرا وأعانكم على فعل الخير بهاته المخلوقات البريئة.
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16 - aziz الجمعة 14 غشت 2020 - 17:47
please if you have a phone number we can help .
thank you to this women , you doing amazing job
thank youuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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17 - يوسف الجمعة 14 غشت 2020 - 18:03
جزاك الله خيرا هدا عمل إنساني عظيم و صادق و قمة الرحمة و الإنسانية فلك الشكر ، أعانك الله.
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