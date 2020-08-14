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كُتّاب وآراء
إغلاق أحياء في سلا
الجمعة 14 غشت 2020 - 20:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - سلا الحبيبة الجمعة 14 غشت 2020 - 20:31
غادتها منذ حوالي ربع قرن. لم أتعرف على الحي وكأنها مدينة أخرى. أرجو أن يدلني أحد أبناء مدينتي عن الحي المعني بالإغلاق في مدينتي الحبيبة.
2 - أنقدونا يا حكومة الجمعة 14 غشت 2020 - 20:44
أنا من سكان الأحياء التي تم غلقها
بغيت نعرف واحد الحاجة واش كاينة الدفعة الرابعة حيت مكاينة خدمة وزدتونا بالحجر باش غادي ناكلو ؟
الدولة ألى غلاقات خاصها توفر على الأقل لقمة العيش ولا كاتقولولينا موتو ولا كيفاش ؟
أنا دبا بوليداتي كانحلف ليكم بالله ماشريتش الكبش وحاليا كانشوف كيفاش نتسلف باش نوكل ولادي بغض النضر على الكرى والما والضو
صرخة معيل عائلة تتكون من 6 أفراد ربعة ديال الوليدلت ونا والأم ديالهم عتقونا بالدعم والدفعة الرابعة راني بعت بيت النعاس والتلفزة ودبا مابقالي والو ونبيع واحد البيت فين كانعسو كاملين
أطلب من جلالة الملك يشوف من حالنا راه سدو علينا هاد الناس وغادي ينساونا وحتى الخدمة مكايناش المعمل لي كنت خدام فيه بلا وراق سدو مولاه ومعاودش حل من الحجر الصحي
أنقدو عائلة غادي تموت بالجوع ماشي بكورونا ولينا كاناكلو وجبة وحدة فالنهار الله يخليكم شوفو من حالنا
المرجو النشر
بغيت نعرف واحد الحاجة واش كاينة الدفعة الرابعة حيت مكاينة خدمة وزدتونا بالحجر باش غادي ناكلو ؟
الدولة ألى غلاقات خاصها توفر على الأقل لقمة العيش ولا كاتقولولينا موتو ولا كيفاش ؟
أنا دبا بوليداتي كانحلف ليكم بالله ماشريتش الكبش وحاليا كانشوف كيفاش نتسلف باش نوكل ولادي بغض النضر على الكرى والما والضو
صرخة معيل عائلة تتكون من 6 أفراد ربعة ديال الوليدلت ونا والأم ديالهم عتقونا بالدعم والدفعة الرابعة راني بعت بيت النعاس والتلفزة ودبا مابقالي والو ونبيع واحد البيت فين كانعسو كاملين
أطلب من جلالة الملك يشوف من حالنا راه سدو علينا هاد الناس وغادي ينساونا وحتى الخدمة مكايناش المعمل لي كنت خدام فيه بلا وراق سدو مولاه ومعاودش حل من الحجر الصحي
أنقدو عائلة غادي تموت بالجوع ماشي بكورونا ولينا كاناكلو وجبة وحدة فالنهار الله يخليكم شوفو من حالنا
المرجو النشر
تعليق غير لائق
153
3 - مغربي الجمعة 14 غشت 2020 - 21:01
أنا لا أستوعب، كيف أن الشرطة في الطريق يطلبون أوراق السيارة و يلمسونها، في حين عندما كانت كورونا قليلة كان المواطنون يظهرون أوراق السيارة عبر الزجاج الأمامي دون أن يلمسهم الشرطي.
تعليق غير لائق
106
4 - khalid الجمعة 14 غشت 2020 - 21:35
j'espere bientôt ils trouvent un veccin à ce virus parce que si les choses continuent comme ça il
va detruire l'economie mondiale et va créer beaucoup des millions chômeurs surtout dans les pays en voie de développement parce que leur
économie est fragile et ne supporte pas des blocages comme ce qu''on entraine de voir
va detruire l'economie mondiale et va créer beaucoup des millions chômeurs surtout dans les pays en voie de développement parce que leur
économie est fragile et ne supporte pas des blocages comme ce qu''on entraine de voir
5 - مار من هنا الجمعة 14 غشت 2020 - 21:44
إلى رقم 2
إثق الله ..فالكذب حرام ..في سلا لا يوجد جوع ...المتسولون لا يرضون بخبزتين فما بالك بالمواطن العادي
أنشر من فضلك
إثق الله ..فالكذب حرام ..في سلا لا يوجد جوع ...المتسولون لا يرضون بخبزتين فما بالك بالمواطن العادي
أنشر من فضلك
تعليق غير لائق
-68
6 - la verite الجمعة 14 غشت 2020 - 21:45
يجب إجراء إذن السفر وإرساله إلى الأشخاص عبر الهاتف الذكي لتجنب انتشار الفيروس والفساد
7 - البوهالي الجمعة 14 غشت 2020 - 22:04
يجب اغلاق مقاهي بقرية اولاد موسى بسلا وبالخصوص بشارعي محمد الخامس ومولاي رشيد حيث اثناء اجراء مقابلة ربع النهاية بين البارصا وبايرن مونييخ ليلة الجمعة . كانت المقاهي مملوءة عن اخرها ولا رائحة للتباعد الاجتماعي وحتى الكمامات اغلب الزبائن وضعوها فوق الطاولة او في العنق . اتعجب كيف يفكر صاحب المقهى والزبائن وكيف ان الوضع خطير وصعب والمواطن وبعض اصحاب المقاهي في عالم اخر .
8 - %%%% الجمعة 14 غشت 2020 - 22:06
avant de prendre des décisions radicale il faut prendre en compte le quotidien des gens . soit les nourrir soit leur donner des bons d achat soit le panier de vivre soit du liquide . si non laisser les gens vivre .vous qui prenez les décisions vous avez votre salaire de l état et voiture et maison de fonction . les autres n on que leur deux bras .alors vous soit disant la tête .il faut penser a subvenir aux besoins des familles. et c obligatoire.
9 - ملاحظ الجمعة 14 غشت 2020 - 22:59
الشرطي ينبه السائق و يوضح له كيفية استعمل الكمامةفي حين مساعد او عون لا يرتديها بالشكل الصحيح و الشرطي نفسه الثانية 0,55
10 - مغربية وأفتخر الجمعة 14 غشت 2020 - 23:42
إليك يآ سي ...المار من هنا ...جوابا على مآ جاء في تعليقك كاينين ناس قاهرهوم الجوع
11 - mol 9ahwa السبت 15 غشت 2020 - 00:51
يجب اغلاق يجب اغلاق يجب اغلاق اكتر حاجة كنقراها فالتعاليق وساهل علا بنادم يقولها ولكن حيت ماحاسش بيها انا مكتري لمقهى ودابا سدوها ليا وتابعني الكرى تابعني دو و الما و الويفي و فلوس الخدامة لي تاهوما الله يحسن العوان و المشكل الاكبر هو انه ماشي جميع الاحياء مسدودة المقاهي لي فالبومبات د ليصونص واحد الاكتضاض فيهم خيالي و مكينش لي يقرب ليهم و احياء كتيرة مسدوش ليها وهذا هو العبت
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