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Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | معاناة دواوير ولاد سعيد

معاناة دواوير ولاد سعيد

السبت 15 غشت 2020 - 11:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبد المجيد السبت 15 غشت 2020 - 14:23
النظام المغربي أكل لهم حقهم ورزقهم. هذا النظام لايصلح لأي شيء. لايخدم مصالح الشعب لا من قريب ولا من بعيد .لا يخدم إلا مصالحه الخاصة
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8
2 - نبيل السبت 15 غشت 2020 - 14:39
السلام عليكم أولا لاحظت فقط النساء في هذا التصوير حتى أنه في لقطة منه كان شبه رجل واقف أمام إمرأة وهي تجمع وتملأ وبعد ذلك هي التي تنقله الى مكان بعيد من المسكن
فتحية كبيرة للمرأة المغربية وللأم بصفة خاصة
كما ارجوا الله ان يساعدهم في إيجاد مخرج من محنتهم الشديدة هذه
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3 - تازي السبت 15 غشت 2020 - 14:59
20 عام معاناة نتيجة البناء العشوائي ...علاش و كيفاش ...و شكون القايد و لا لمقدم اللي فتى الفتوة
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