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كُتّاب وآراء
أكبر ثعبان في المغرب
السبت 15 غشت 2020 - 22:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - ماكر السبت 15 غشت 2020 - 22:37
هناك ثعابين موجودين في المغرب أكبر من هذا الثعبان، أكلو دولة بمن فيها الله ياخد فيهم الحق.
تعليق غير لائق
346
2 - متتبع السبت 15 غشت 2020 - 22:47
انا ساكن في اكادير و معمري مشيت ليها لاش غدي نشوف تيمساح واقف اولا اناكوندا مكتحركش خصهم يعطيوهم ياكلو و دكشي يكون حي بحال ناسيونال جيوغرافيك
3 - توتو مول البشكليط السبت 15 غشت 2020 - 22:57
الطعام 15 مرة في العام؟؟؟!!!!
لا لا لا، راك غالط
انا أعرف ثعابين و تماسيح تأكل كل يوم، و تأكل بالنهار و الليل، حتى و هم نائمون يأكلون.
نعم ، و قد أكلوا ثروات بلد بأكمله و مازالو يأكلون، و الشهية عندهم كبيرة، زادوا يقترضون الديون على ظهر الشعب باش يزيدوا ياكلو و يسمانوا.
لكن جاءت الحاجة كورونا، و قررت أن ترسل كروش الحرام في البريد المضمون إلى الطريق الذي يؤدي في إتجاه واحد، ما فيه الرجوع.
ما بغيتو تحشمو
قريبا قريبا قريبا كورونا ستنظف البلاد
و شكرا هسبربس على حرية التعبير
لا لا لا، راك غالط
انا أعرف ثعابين و تماسيح تأكل كل يوم، و تأكل بالنهار و الليل، حتى و هم نائمون يأكلون.
نعم ، و قد أكلوا ثروات بلد بأكمله و مازالو يأكلون، و الشهية عندهم كبيرة، زادوا يقترضون الديون على ظهر الشعب باش يزيدوا ياكلو و يسمانوا.
لكن جاءت الحاجة كورونا، و قررت أن ترسل كروش الحرام في البريد المضمون إلى الطريق الذي يؤدي في إتجاه واحد، ما فيه الرجوع.
ما بغيتو تحشمو
قريبا قريبا قريبا كورونا ستنظف البلاد
و شكرا هسبربس على حرية التعبير
4 - مواطنة السبت 15 غشت 2020 - 23:05
زرت مدينة أكادير مؤخرا ورغبت في أن أزور الحديقة ... في محاولة مني لترويج السياحة وتشجيع الحدائق.
فلم أجد أي مواصلات ... سألت أصحاب التاكسي فقالوا لي أنه علي أن أركب طاكسي لأصل لمدينة إنزكان، ثم من انزكان طاكسي أخر للوصل للحديقة.
أو طوبيس فطاكسي ... فتسألت عن مدى جدية هذه الحديقة في الترويج السياحي للحديقة؟
كيف ترغبون في زيارة الناس للحديقة وهي تقع في الربع الخالي ؟
ألا تستطيعون شراء حافلتين تنطلقان من أغادير وأدخلو ثمنها في تذاكر دخول الحديقة؟
ومنها ستقدم الحافلتين في مرورهما وسط أغادير ترويجا للحديقة ... وسيراها كلمن مر أمامها.
كنت أغرب في زيارتها لكن شعرت بالإحباط عندما عرفت أنها ستتحول من زيارة سياحية للترفيه، إلى سفر بالقافلة لتامبوكتو.
فلم أجد أي مواصلات ... سألت أصحاب التاكسي فقالوا لي أنه علي أن أركب طاكسي لأصل لمدينة إنزكان، ثم من انزكان طاكسي أخر للوصل للحديقة.
أو طوبيس فطاكسي ... فتسألت عن مدى جدية هذه الحديقة في الترويج السياحي للحديقة؟
كيف ترغبون في زيارة الناس للحديقة وهي تقع في الربع الخالي ؟
ألا تستطيعون شراء حافلتين تنطلقان من أغادير وأدخلو ثمنها في تذاكر دخول الحديقة؟
ومنها ستقدم الحافلتين في مرورهما وسط أغادير ترويجا للحديقة ... وسيراها كلمن مر أمامها.
كنت أغرب في زيارتها لكن شعرت بالإحباط عندما عرفت أنها ستتحول من زيارة سياحية للترفيه، إلى سفر بالقافلة لتامبوكتو.
5 - ana niiiiit السبت 15 غشت 2020 - 23:38
صدقت!! التماسيح و الثعابين هوما اللي خرجوا على الوقت... كون غير بقية الشعب ياكلوهوم حيت ....فيهوم ريحة د الماكلة...هههههه
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