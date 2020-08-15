24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1206:4613:3717:1320:1821:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "أهوالٌ" في مستشفيات "كورونا".. حشيشٌ وجرذان وغيابٌ للأطّباء (5.00)

  2. ارتفاع الحالات الحرجة لـ"كورونا" يعقد مهام أطباء الإنعاش بالمغرب (5.00)

  3. رعاية الأمهات العازبات (5.00)

  4. الدخول المدرسي يجمع أمزازي بمديري الأكاديميات (5.00)

  5. كورونا التعليم.. السرعة الثالثة؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | أكبر ثعبان في المغرب

أكبر ثعبان في المغرب

السبت 15 غشت 2020 - 22:30

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ماكر السبت 15 غشت 2020 - 22:37
هناك ثعابين موجودين في المغرب أكبر من هذا الثعبان، أكلو دولة بمن فيها الله ياخد فيهم الحق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
346
2 - متتبع السبت 15 غشت 2020 - 22:47
انا ساكن في اكادير و معمري مشيت ليها لاش غدي نشوف تيمساح واقف اولا اناكوندا مكتحركش خصهم يعطيوهم ياكلو و دكشي يكون حي بحال ناسيونال جيوغرافيك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
3 - توتو مول البشكليط السبت 15 غشت 2020 - 22:57
الطعام 15 مرة في العام؟؟؟!!!!
لا لا لا، راك غالط
انا أعرف ثعابين و تماسيح تأكل كل يوم، و تأكل بالنهار و الليل، حتى و هم نائمون يأكلون.
نعم ، و قد أكلوا ثروات بلد بأكمله و مازالو يأكلون، و الشهية عندهم كبيرة، زادوا يقترضون الديون على ظهر الشعب باش يزيدوا ياكلو و يسمانوا.
لكن جاءت الحاجة كورونا، و قررت أن ترسل كروش الحرام في البريد المضمون إلى الطريق الذي يؤدي في إتجاه واحد، ما فيه الرجوع.
ما بغيتو تحشمو
قريبا قريبا قريبا كورونا ستنظف البلاد
و شكرا هسبربس على حرية التعبير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
4 - مواطنة السبت 15 غشت 2020 - 23:05
زرت مدينة أكادير مؤخرا ورغبت في أن أزور الحديقة ... في محاولة مني لترويج السياحة وتشجيع الحدائق.

فلم أجد أي مواصلات ... سألت أصحاب التاكسي فقالوا لي أنه علي أن أركب طاكسي لأصل لمدينة إنزكان، ثم من انزكان طاكسي أخر للوصل للحديقة.

أو طوبيس فطاكسي ... فتسألت عن مدى جدية هذه الحديقة في الترويج السياحي للحديقة؟

كيف ترغبون في زيارة الناس للحديقة وهي تقع في الربع الخالي ؟

ألا تستطيعون شراء حافلتين تنطلقان من أغادير وأدخلو ثمنها في تذاكر دخول الحديقة؟

ومنها ستقدم الحافلتين في مرورهما وسط أغادير ترويجا للحديقة ... وسيراها كلمن مر أمامها.

كنت أغرب في زيارتها لكن شعرت بالإحباط عندما عرفت أنها ستتحول من زيارة سياحية للترفيه، إلى سفر بالقافلة لتامبوكتو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
5 - ana niiiiit السبت 15 غشت 2020 - 23:38
صدقت!! التماسيح و الثعابين هوما اللي خرجوا على الوقت... كون غير بقية الشعب ياكلوهوم حيت ....فيهوم ريحة د الماكلة...هههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
6 - Simo salmi السبت 15 غشت 2020 - 23:40
اللهم ياخذ فيهم الحق كرشهو كبيرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
7 - houssine الأحد 16 غشت 2020 - 00:23
اكبر ثعبان هو الفساد والمفسدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.