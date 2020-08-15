24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
16/08/2020
الأيام القادمة
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:12
|06:46
|13:37
|17:13
|20:18
|21:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- سألتُ كاتبا من الغرب
- الحسنية وآسفي يحققان الانتصار بالدوري الاحترافي
- الغرق ينهي حياة شاب في حقينة سدّ "باب لوطة"
- مع رضا الوهابي
- الشرطة تبحث عن خمسيني قتل شقيقه في أكادير
"أهوالٌ" في مستشفيات "كورونا".. حشيشٌ وجرذان وغيابٌ للأطّباء (5.00)
ارتفاع الحالات الحرجة لـ"كورونا" يعقد مهام أطباء الإنعاش بالمغرب (5.00)
- المغرب يسجل 1776 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (249)
- "أهوالٌ" في مستشفيات "كورونا".. حشيشٌ وجرذان وغيابٌ للأطّباء - (140)
- الدخول المدرسي يجمع أمزازي بمديري الأكاديميات - (71)
- ممرضون يستأنفون الاحتجاج للمطالبة بالتعويض عن "مخاطر كورونا" - (68)
- بيضاويون يتخوفون من عودة الحَجْر الكامل بعد إغلاق أحياء وأزقة - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الوضع الوبائي بالمغرب
السبت 15 غشت 2020 - 19:42
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - مواطن السبت 15 غشت 2020 - 20:00
والله العظيم مابقينا فاهمين شي حاجة وللي فاهم شي حاجة يفهمنا الله يرحم بيها الوالدين
2 - touhali السبت 15 غشت 2020 - 20:30
ﻹستنفار
يجيب عودة الحجر صحي خصوصاً في لمدون التي فيها كثرة الؤار الفيروسية. وإستنفار جميع ﻷطباء والممرضين وتوفر لهم أﻹمكانيات لويقية ومتبعتهم ثم نشر مستشفيات ميدانية؛ وزيادة عدد مراكز تحليلات.
يجيب عودة الحجر صحي خصوصاً في لمدون التي فيها كثرة الؤار الفيروسية. وإستنفار جميع ﻷطباء والممرضين وتوفر لهم أﻹمكانيات لويقية ومتبعتهم ثم نشر مستشفيات ميدانية؛ وزيادة عدد مراكز تحليلات.
3 - الشفافية السبت 15 غشت 2020 - 21:36
مافهمنا والو مع هاذه الحكومة مني كانت 3 أو 4 دلحالات دخلتونا للحجر و سكنتو فينا الرعب و الخوف و دابا اكتر من1700 حالة في اليوم الناس فكل بلاصة؟
4 - الحق السبت 15 غشت 2020 - 22:12
راه هاذ الأرقام ما عرفت منين جابوها واحنا٢هنا في مراكش قالوا لينا ما بقيناش كنديرو التحاليل أذا كان فعلا قاموا ب250حالة مؤكدة راه الرقم الحقيقي يفوق ذلك بكثيييييييير لأن الناس مراض فديورهم وحتى حد ماجاب ليهم الخبار يارب ما تفاقم الحالة ديالهم حيت كاين اللي ماعارفش أش عندو
5 - موحى السبت 15 غشت 2020 - 22:13
أظن أنه آن الأوان لاتخاذ الإجراء الفعال ألا و هو الحجر الصحي العام ،........ عوض أن يتفاقم الوضع خصوصا مع الدخول المدرسي . لايجب أن نضحي بسنة دراسية أخرى مع العلم أن الدراسة عن بعد كانت نتيجتها سلبية 100٪.
6 - Driss DJARI السبت 15 غشت 2020 - 23:06
Ecoutez , tout d'abord que cette maladie s'éloigne de nous .Ensuite , nous devons trouver un remède contre covid-19.Enfin , nous pouvons le faire si nous faisons la main dans la main pour faire une ronde autour du Maroc , puis nous nous échangeons les idées et avec un peu de patience ,réflexion et intelligence nous arriverons à élaborer le médicament adéquat pour lutter contre cette épidémie.
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6