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كُتّاب وآراء
إغلاق قيساريات بالبيضاء
السبت 15 غشت 2020 - 20:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - مواطن مغربي من البيضاء السبت 15 غشت 2020 - 20:53
القيسارية تغلق مع السادس والمقاهي إلى مابعد منتصف الليل
2 - DRG السبت 15 غشت 2020 - 21:02
اسدان هو العلاج لان الناس باقين ما عرفينش خطورة الإصابة، وهديك الخياطة لضد السدان مديراش الكمامة وبحال هد الصنف هو اصل التفشي ،راه إلى متسدوش الدروبا بحال طنحة، وشد بنادم رجلو، وطرقوا لقهاوي، ولي مديرش لكمامة جبدو ليه ودنيه بالغرامة، فالكارتة غدي تنتشر بوبسرعة كثرة
3 - أين جرير السبت 15 غشت 2020 - 21:03
لاحول ولا قوة الا بالله خاص الناس المسؤلين يلاقاو الحل هاذ الناس التجار
5 - adilovski السبت 15 غشت 2020 - 22:35
قالك نحن مع الصحة العامة و ركب الكمامة مزيان عاد تكلم و قحرتونا شي بدون كمامة شي ملصقها فاليد شي ياكل الكرموس فالزنقة وحاربنا كورونا
6 - محمد السبت 15 غشت 2020 - 23:20
إلى بغيتو السلطة تتحاور معكم ديرو الكمامات مزيان وخلونا من النفاق والكلام الخاوى الوباء راه كاين الى لقا الببان محلولين تيدخل بسهولة
اللهم ارفع عنا هذا الوباء الفتاك
اللهم ارفع عنا هذا الوباء الفتاك
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