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كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | مع رضا الوهابي

مع رضا الوهابي

السبت 15 غشت 2020 - 23:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ادريس الأحد 16 غشت 2020 - 00:24
رغم ازمة كرونا و ما انتجته من دروس مازال البعض مصر على اعطاء الاهمية للتافهمين متل هدا الشخص الدي من اهم انجازاته القيام بles giveaways على انستغرام واستغلال متابعيه.
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