24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
16/08/2020
الأيام القادمة
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:12
|06:46
|13:37
|17:13
|20:18
|21:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- سألتُ كاتبا من الغرب
- الحسنية وآسفي يحققان الانتصار بالدوري الاحترافي
- الغرق ينهي حياة شاب في حقينة سدّ "باب لوطة"
- مع رضا الوهابي
- الشرطة تبحث عن خمسيني قتل شقيقه في أكادير
"أهوالٌ" في مستشفيات "كورونا".. حشيشٌ وجرذان وغيابٌ للأطّباء (5.00)
ارتفاع الحالات الحرجة لـ"كورونا" يعقد مهام أطباء الإنعاش بالمغرب (5.00)
- المغرب يسجل 1776 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (249)
- "أهوالٌ" في مستشفيات "كورونا".. حشيشٌ وجرذان وغيابٌ للأطّباء - (140)
- الدخول المدرسي يجمع أمزازي بمديري الأكاديميات - (71)
- ممرضون يستأنفون الاحتجاج للمطالبة بالتعويض عن "مخاطر كورونا" - (68)
- بيضاويون يتخوفون من عودة الحَجْر الكامل بعد إغلاق أحياء وأزقة - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مع رضا الوهابي
السبت 15 غشت 2020 - 23:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ادريس الأحد 16 غشت 2020 - 00:24
رغم ازمة كرونا و ما انتجته من دروس مازال البعض مصر على اعطاء الاهمية للتافهمين متل هدا الشخص الدي من اهم انجازاته القيام بles giveaways على انستغرام واستغلال متابعيه.
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1