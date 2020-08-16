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Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | حادث بقتيل وخسائر مادية

حادث بقتيل وخسائر مادية

الأحد 16 غشت 2020 - 12:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - محمد الأحد 16 غشت 2020 - 12:38
رحم الله الميت وانتقم من القاتل المتهور امين
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13
2 - زكريا الأحد 16 غشت 2020 - 12:41
اللهم لطفك يارب باراكا علينا غير هاد الشي لي حنا فيه
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8
3 - من المغرب الأحد 16 غشت 2020 - 12:43
الله يرحمو مسكين و يصبر الأهل ديالو، يجب إحقاق الحق و الضرب بيد من حديد لكل من يستهتر بأرواح الناس.
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12
4 - كاعي مزيان الأحد 16 غشت 2020 - 12:55
لو وقعت هده الحادثة في المانيا فالقاتل له عقوبة المؤبد بدون شك لان الفاعل متعمد لانه سكران فيعني هدا القتل العمد .
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23
5 - متطوع في المسيرة الخضراء الأحد 16 غشت 2020 - 12:57
بناء على أقوال الشهود أن ماحدث ليس بحادثة سير إنما هو القتل العمد الدي يعتبر جريمة أن في حالة سكر فهذا شيء آخر لاكن القضاء سيقول كلمته في الموضوع رحم الله الفقيد وتغمده بالمغفرة والهم أهله ودويه الصبر الجميل وان لله وأن إليه راجعون لإحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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13
6 - MOUISSA الأحد 16 غشت 2020 - 12:58
إلى الشاهد التاني كل ما يهمك هو تصوير الحادت لبته في مواقع التفاهة الإجتماعية أما أن تتصل بالفور بالشرطة و الوقاية المدنية فإن الجالوقة التي تحملها معك لا تصلح لدلك
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-9
7 - مغربي حر الأحد 16 غشت 2020 - 13:01
هنا نرى ان الفساد السلطة و الامن ينخر هذه المدينة الفقيرة الصغيرة و من المسوول عندهذه الحادتة الجواب سبكون العنصر البشري و اتمنى من المسئولين ان يرد الاعتبار لهذا المعاقد الله يرحمو و يصبر اهلو ان لله و ان اليه راجعون حسبنا الله و نعم الوكيل
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9
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