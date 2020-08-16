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كُتّاب وآراء
بؤر كورونا في عين السبع
الأحد 16 غشت 2020 - 16:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - MOUISSA الأحد 16 غشت 2020 - 16:48
هذا ليس بعين السبع بل هو حي صفيحي و البناء العشوائي ناتج عن الإنتخابات السابقة
2 - Brahim الأحد 16 غشت 2020 - 16:51
اللهم اشفي جميع خلقك فأنت الشافي و انت العافي و انت سبحانك على كل شيء قدير. اتمنى ان يتم الإعتناء بهذه الفئة الهشة من المجتمع و ان لاتقوم الدولة و مافيا العقار (الحاكم الفعلي) من استغلال الظرفية الحالية لإجلائهم و الإستيلاء على الأرض.
3 - عبدالإله الأحد 16 غشت 2020 - 16:56
هذه الأحياء الفقيرة و البئيسة مطوقة منذ زمان من طرف الحيتان الكبيرة التي أكلت رزقها و أفقرتها و الآن تسببت لها في انتشار كورونا. لهم الله.
4 - زهرة الأحد 16 غشت 2020 - 17:08
هادو باراكا عليهم غير الزمان داير فيهم حالا بق عادا يتسوقو ل كورونا ،،،،،،قبح الله الفقر ،،،و الله ياخذ الحق في المسؤولين ديال هاد الحكومة
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