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كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | كورونا بأحياء الدار البيضاء

كورونا بأحياء الدار البيضاء

الاثنين 17 غشت 2020 - 11:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - مواطن الاثنين 17 غشت 2020 - 11:35
يا ربي السلامة أو الناس باقيا بلا كمامة بلا تباعد أو النظافة حتى هي مابقاتش كيف الأول
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19
2 - amine الاثنين 17 غشت 2020 - 11:43
للاسف هاد الحواجز ماكافياش لان انا على يقين غدا غادي يلقاو كلشي داكشي مفرتك .. الارتجالية ديال الاجراءات الحكومية و العشوائية واللاوعي من الشعب ماغاديش نقدرو على هاد الوباء و مع الاسف قريب غادي يهزو الراية البيضا
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13
3 - هارون الاثنين 17 غشت 2020 - 11:45
انظروا من فضلكم كيف يلبسون الكماملت اغلبهم تحت الانف . ومنهم من لا يلبسها . فكيف لا يغلق الحي ؟
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12
4 - النقد الذاتي الاثنين 17 غشت 2020 - 11:49
في أي مجموعة من أحياء مولاي رشيد هذا الاغلاق.. وما السبب؟
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-2
5 - متسائل الاثنين 17 غشت 2020 - 11:50
من فضلك هسبريس كم عدد الحالات في هذا الحي؟ وما الإجراءات المتخذة من طرف السلطات لطمانة الساكنة ومواكبتها نفساتيا واجتماعيا....؟ وهل هناك تأهيل لمستوصف الحي إن وجد ؟ ....
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4
6 - HIBATEE الاثنين 17 غشت 2020 - 12:04
هاذ شي راه مكافيش .مزيان غير للعيالات وكبار السن اما الاطفال والشباب راهم ينقزو فوقو وخا طلعو الحيط بالسيما.خاصهم يوقفو فكل حاجز مخزني بزرواطة لي داز ينزل عليه.راه الاستهتار الناس وتسيبهم غذي بنا للهاوية.ومين يمرضو يقولو مكاينش العلاج.وفي هاذ الوباء راه نيييييييت مكاينش العلاج في العالم غير ديرو الوقاية.والى مرضتو راكم ترجعو فءران تجارب.وشوفو شكون الافضل لصحتكم وتبعوه.
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7 - zak الاثنين 17 غشت 2020 - 12:06
دولة من دول العالم الثالث ....
مسؤولين دون المستوى.....
تسير جد ضعيف.....
الفقر والجهل و ....نتمنى تقبلو تعليق ديالي
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8 - عربي الاثنين 17 غشت 2020 - 12:07
نرى علي ان القرارات التي تأخذ دون سابق انظار فكيف يمكن للمواطن ان يطبقه يجب اولا ان يعلن عنها قبل وذلك بالاعلانات والحملات التحسيسية ومن بعذ يطبق القرار الصارم مثل غلق الاحياء اي يك ن ذلك بالتدريج حتي لا يشتكي اي مواطن من الفجائية
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9 - مغربي من الريف الاثنين 17 غشت 2020 - 12:15
هذا لا يكفي يجب إغلاق المدن التي فيها أكثر من 100حالة لمدة أسبوعين إغلاق تام باستثناء المواد الغذائية وممنوع الخروج من عتبة الدار.
هذا هو الحل والا والعوالق وخيمة.لان هؤلاء المتهورين اليدين لا يلبسون الكمامات ولا يحترمون التباعد يجب الإبقاء عليهم في المنازل بترقيته عل المواطنة والا السجن
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-1
10 - كمال الاثنين 17 غشت 2020 - 12:18
أنا بقاو فيا غير دوك دراري
حتا واحد مافكر فيهوم
من دابا والحواجز قدام عينيهوم ، مكاينش التواصل مكاين لا تخطيط لا والو
غير جيب الباريار وسد الزنقة
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1
11 - maghreb lyawm الاثنين 17 غشت 2020 - 12:23
عشنا و شفنا حتى تمنتي غي ناس مسؤولين عليك يجيو يقدموليك مساعدة الحياة
فإدا بهم يقدمون أصفاد الموت أو كتحس بلي فشل الحكومة ولى عليك بالحقرة
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12 - وفاء 1 الاثنين 17 غشت 2020 - 12:43
واش 10 دليل عاد كتخرج كورونا الله يخد فيكم الحق
ديرو الحجر الصحي واحد الشهر تا واحد ما يخدم من غير صيدليات وسبيطرات باركو علينا رحنا كل نهار كنموتو عرق بعرق بالخلعة وعاءلتنا ماتو معزنا فيهم جات غير في الناس لخايفين على رأسهم وحارمين رأسهم من الخروج ونزهات
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