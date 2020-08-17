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كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | هاتف هواوي الجديد

هاتف هواوي الجديد

الاثنين 17 غشت 2020 - 18:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Hammadi99 الاثنين 17 غشت 2020 - 18:58
Don’t trust Chinese products,
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3
2 - ahlam الاثنين 17 غشت 2020 - 19:07
مع كل احترامي لاوروبا و امريكا باتت الصين رقم واحد في العالم لا من حيث التكنلوجيا و لا النظام و لا كل شيئ .
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4
3 - النقد الذاتي الاثنين 17 غشت 2020 - 19:08
هذا الهاتف فيه ميزة 5G وهي غير متوفرة بالمغرب وعند شراءه سيكون ثمنها مضاف له تلك الخدمة التي نحن في غنا منها
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3
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