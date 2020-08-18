24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
18/08/2020
الأيام القادمة
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:14
|06:48
|13:36
|17:12
|20:15
|21:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- شركات ترفضُ إجراء تحاليل كورونا رغم تفشي الوباء بين العمال
- "قرارات فجائية" تسائل مدى ضمان الحكومة احترام الحقوق الفردية
- القناة الأمازيغية أثناء جائحة كورونا
- بخلاف الاعتقاد الشائع .. الألوان الداكنة أفضل خلال الصيف
- الحساسية المختلطة .. الأعراض والعلاج
شركات ترفضُ إجراء تحاليل كورونا رغم تفشي الوباء بين العمال (5.00)
"قرارات فجائية" تسائل مدى ضمان الحكومة احترام الحقوق الفردية (5.00)
شروط جديدة تُنظم صُنع وتوضيب وبيع الدقيق المدعوم في المغرب (5.00)
- مستشارون يقترحون زيادة "أعضاء النواب" و"كوطا مغاربة العالم" - (219)
- هذه تفاصيل مشاركة المغرب في التجارب السريرية للقاح "كورونا" - (117)
- المغرب يسجل 1069 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (85)
- المستشفيات تعاني نقص أجهزة التنفس والمعدات الطبية في مراكش - (72)
- السّلطات تفرضُ "غرامات" على مصطافين قادمين من مدنٍ "موبوءة" - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كِمامات مجانية في العاصمة
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 12:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - مواطن غيور1/ الكمامة الثلاثاء 18 غشت 2020 - 13:02
السلام عليكم
اولا نشكر السلطات تفاعلهم و ربما تغيير عقلية القمع و المتابعة بعقلية الحوار و الإقناع.
الكمامة قد تكون حلا و لاكن ليست هي كل الحلول، كيف؟
العلماء في العالم اختلفوا في نفعها، فمنهم من يوصي بها في الأماكن المغلقة فقط، و منهم من يوصي بها دائما، و هدا مستحيل.
آلاف الأطباء و الممرضين في العالم أصيبوا بالفيروس رغم وضعهم للكمامات و غسل اليدين، و هدا دليل على محدودية فعالية الكمامة.
الكمامة قد تكون مضرة أبضا و قد تسب بأمراض خطيرة خصوصا إدا استعملت لمدد طويلة و بدون تغيير ( و هدا للأسف حال جل المغاربة)، و أقلها أمراض الحساسية و الربو و ضيق التنفس بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة كالقلب و الشرايين و الصدر... لقلة تدفق الأوكسجين للجسم.
وضع الكمامة و ممارسة الرياضة أكبر خطر على الجسم و هدا رأيناه خصوصا أصحاب الدراجات العادية و الجري..
إدا ما هو الحل؟
تطوير المنظومة الصحية المتهالكة، زيادة على التباعد و أخد الإحتياطات، و تطوير المناعة الداتية بالأكل الصحي و الرياضة... و الكمامة في الأماكن المغلقة فقط.
المرجو النشر
اولا نشكر السلطات تفاعلهم و ربما تغيير عقلية القمع و المتابعة بعقلية الحوار و الإقناع.
الكمامة قد تكون حلا و لاكن ليست هي كل الحلول، كيف؟
العلماء في العالم اختلفوا في نفعها، فمنهم من يوصي بها في الأماكن المغلقة فقط، و منهم من يوصي بها دائما، و هدا مستحيل.
آلاف الأطباء و الممرضين في العالم أصيبوا بالفيروس رغم وضعهم للكمامات و غسل اليدين، و هدا دليل على محدودية فعالية الكمامة.
الكمامة قد تكون مضرة أبضا و قد تسب بأمراض خطيرة خصوصا إدا استعملت لمدد طويلة و بدون تغيير ( و هدا للأسف حال جل المغاربة)، و أقلها أمراض الحساسية و الربو و ضيق التنفس بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة كالقلب و الشرايين و الصدر... لقلة تدفق الأوكسجين للجسم.
وضع الكمامة و ممارسة الرياضة أكبر خطر على الجسم و هدا رأيناه خصوصا أصحاب الدراجات العادية و الجري..
إدا ما هو الحل؟
تطوير المنظومة الصحية المتهالكة، زيادة على التباعد و أخد الإحتياطات، و تطوير المناعة الداتية بالأكل الصحي و الرياضة... و الكمامة في الأماكن المغلقة فقط.
المرجو النشر
2 - لغز الكمامة الثلاثاء 18 غشت 2020 - 13:19
##الكمامة لا تحميك من الفايروس إلا أنها تحمي الآخرين منك إن كنت مريضا ## هده هي الحقيقة مع الأسف . ان تكون محميا يجب عليك ارتداء بدلة التقنيين العاملين في هدا المجال مع العلم أنها لا تحميهم 100 % . لهدا وجب على الجميع ارتداء الكمامة على الأقل في الأماكن المغلقة و المزدحمة . الله يحفظ الجميع .
3 - النقد الذاتي الثلاثاء 18 غشت 2020 - 13:29
لو سُئل كل المغاربة هذا السؤال لماذا تضع الكمام؟ هل خوفا من كورونا أم من الغرامة.. بلا تردد سيكون الاختيار الثاني
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3