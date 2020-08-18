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Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | كِمامات مجانية في العاصمة

كِمامات مجانية في العاصمة

الثلاثاء 18 غشت 2020 - 12:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن غيور1/ الكمامة الثلاثاء 18 غشت 2020 - 13:02
السلام عليكم
اولا نشكر السلطات تفاعلهم و ربما تغيير عقلية القمع و المتابعة بعقلية الحوار و الإقناع.
الكمامة قد تكون حلا و لاكن ليست هي كل الحلول، كيف؟
العلماء في العالم اختلفوا في نفعها، فمنهم من يوصي بها في الأماكن المغلقة فقط، و منهم من يوصي بها دائما، و هدا مستحيل.
آلاف الأطباء و الممرضين في العالم أصيبوا بالفيروس رغم وضعهم للكمامات و غسل اليدين، و هدا دليل على محدودية فعالية الكمامة.
الكمامة قد تكون مضرة أبضا و قد تسب بأمراض خطيرة خصوصا إدا استعملت لمدد طويلة و بدون تغيير ( و هدا للأسف حال جل المغاربة)، و أقلها أمراض الحساسية و الربو و ضيق التنفس بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة كالقلب و الشرايين و الصدر... لقلة تدفق الأوكسجين للجسم.
وضع الكمامة و ممارسة الرياضة أكبر خطر على الجسم و هدا رأيناه خصوصا أصحاب الدراجات العادية و الجري..
إدا ما هو الحل؟
تطوير المنظومة الصحية المتهالكة، زيادة على التباعد و أخد الإحتياطات، و تطوير المناعة الداتية بالأكل الصحي و الرياضة... و الكمامة في الأماكن المغلقة فقط.
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2
2 - لغز الكمامة الثلاثاء 18 غشت 2020 - 13:19
##الكمامة لا تحميك من الفايروس إلا أنها تحمي الآخرين منك إن كنت مريضا ## هده هي الحقيقة مع الأسف . ان تكون محميا يجب عليك ارتداء بدلة التقنيين العاملين في هدا المجال مع العلم أنها لا تحميهم 100 % . لهدا وجب على الجميع ارتداء الكمامة على الأقل في الأماكن المغلقة و المزدحمة . الله يحفظ الجميع .
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5
3 - النقد الذاتي الثلاثاء 18 غشت 2020 - 13:29
لو سُئل كل المغاربة هذا السؤال لماذا تضع الكمام؟ هل خوفا من كورونا أم من الغرامة.. بلا تردد سيكون الاختيار الثاني
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