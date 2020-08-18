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كُتّاب وآراء
مقهى الرجاويين
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 18:29
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - رجاوي حقاني الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:21
يجب وضع صورة الفريق بقميص دانون فقبل مجيء 'حليب سنطرال' فاز الفريق ببطولة وحيدة سنة 1988 رغم انه تئسس في 1949 وانتظر وصول لاعبي جمعية الحليب سنة 1996 ليفوز بثاني ببطولة وتتبعها بطولات اخرى ....لايجب ان ننسى لاعبي جمعية الحليب :الشادلي,بكاري,جريندو,نزير,روسي,السلامي .......
2 - Hisham serghini الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:28
viva Raja thank you for the good job
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