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Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | عاصمة فواكه البحر

عاصمة فواكه البحر

الأربعاء 19 غشت 2020 - 21:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - اللهم بارك الأربعاء 19 غشت 2020 - 21:29
الله يعونكوم وبارك ليكوم ويرفع علينا هذا البلاء
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6
2 - دكاليه الأربعاء 19 غشت 2020 - 21:39
دكاله بلاد الخير وفلاحه وقمح وفواكه انواع اشكال وشمندر وخيرات البحرريه الله يحفظ لينا دكاله
وحفظ لينا ملكنا محمد السادس ❤️
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