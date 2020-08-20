24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1606:4913:3617:1120:1321:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عاصمة فواكه البحر (5.00)

  2. تونس تعمل على تطوير لقاح ضد فيروس "كورونا" (5.00)

  3. رصيف الصحافة: مستشفى جديد بقاعدة بنجرير لعلاج مرضى "كورونا" (5.00)

  4. الترسانة القانونية تنحني أمام انتهاك الحياة الخاصة للأفراد بالمغرب (3.00)

  5. "البنتاغون" يوافق على منح القوات المسلحة الملكية مقاتلات نفاثة (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | وزير الصحة في مراكش

وزير الصحة في مراكش

الخميس 20 غشت 2020 - 02:00

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.