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كُتّاب وآراء
مستجدات كورونا في المغرب
الخميس 20 غشت 2020 - 19:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - عبد الهادي الخميس 20 غشت 2020 - 20:04
يجب التفكير في ءيجاد حل سريع وفعال لءنقاذ الءرواح بدل التباكي وءحصاء الءرقام
2 - أمازيغ سوسي الخميس 20 غشت 2020 - 20:08
المرجو ان يتفضل احد ويشرح لي كيف انه لم يتم اكتشاف دواء لهدا الفيروس بعد ونسمع عن 500 او 600 حالة شفاء وشكرا .
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