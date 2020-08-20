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Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | مستجدات كورونا في المغرب

مستجدات كورونا في المغرب

الخميس 20 غشت 2020 - 19:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عبد الهادي الخميس 20 غشت 2020 - 20:04
يجب التفكير في ءيجاد حل سريع وفعال لءنقاذ الءرواح بدل التباكي وءحصاء الءرقام
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2 - أمازيغ سوسي الخميس 20 غشت 2020 - 20:08
المرجو ان يتفضل احد ويشرح لي كيف انه لم يتم اكتشاف دواء لهدا الفيروس بعد ونسمع عن 500 او 600 حالة شفاء وشكرا .
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