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الرئيسية | صوت وصورة | صرخة من أجل السكن

صرخة من أجل السكن

الخميس 20 غشت 2020 - 21:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مطلع بصير الخميس 20 غشت 2020 - 21:35
قالوا { شاريين بالتنازل}
يعني التخلويض
كيف التنازل:
واحد مول الكاريان زوج ولادو وبناتو{لتكون عنده أسرة المتفرعة} فحصل بريع دافعي الضرائب على قطع بعدد أفراد الأسرة
تنظيم هذا الريع يكون بتسجيل القطع في أدونات أو تواصيل {وليس صكوك عقارية} الشيء الذي لا يسمح بالبيع
السماسرة لجؤوا الى حيلة البيع {بعقد التنازل}:
يدفع هؤلاء المحتجون المال مقابل تنازل لا يسمح لهم بالبناء ولا بالبيع عن طريق موثق أو عدل
البلدية أو الباشوية أو العمالة لا يمكنها فعل شيء لأن قانون الحقوق العينية لعام 2011 لا يقر هذا التخلويض
وأصحاب عقود التنازل يتهددهم فقدان البقع في حالة وفاة من باع لهم بالتنازل حيث بامكان ورثته تحويل البقعة الى اسمائهم بعقد الميراث
لذلك:
فهم لم يلجأوا الى القضاء لأنهم خاسرون لا محالة
فلجؤوا الى التظاهر أمام الادارة التي لن تعطيهم شيئا لما تقدم عن قانون الحقوق العينية الذي صدر أيام عباس الفاسي
انتهى الكلام
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