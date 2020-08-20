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كُتّاب وآراء
تحطم طائرة بالقنيطرة
الخميس 20 غشت 2020 - 21:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - kamal الخميس 20 غشت 2020 - 22:57
الله يرحمهم و يصبر ذويهم، كنت أحلم أن أحصل على رخصة قيادة طائرة خفيفة في المستقبل، لكن هذه الحادثة افزعتني، الطيران المنخفض خطير جدا
2 - Lym الخميس 20 غشت 2020 - 23:09
الاهمال المغربي بدا يصل الطاءيرات بعد السيارات والحافلات.قريب الموتى تنزل من السماء
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