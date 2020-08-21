24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
21/08/2020
الأيام القادمة
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:17
|06:50
|13:36
|17:11
|20:12
|21:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- هل يقترب المغرب من إعادة "الحجر الصحي" في الحواضر والقرى؟
- وفاة معتقل بسجن "مول البركي" في مدينة أسفي
- جامعة فاس تعتمد مراكز القرب لاجتياز الامتحانات
- الملك محمد السادس يقودُ "ثورة شعبية" للتصدي لوباء "كوفيد-19"
- الأطراف المتنازعة بليبيا تراهن على المغرب في استئناف المفاوضات
الفردوس يطلق نقاشا عموميا لجعل الممارسة الرياضية رافعة للتنمية (5.00)
- المغرب يسجل 1609 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (165)
- هل يعيد "العدالة والتنمية" سيناريو 2007 في انتخابات 2021؟ - (134)
- رقم غير مسبوق .. "كورونا" يخطف أرواح 42 شخصا في يوم واحد - (106)
- هل يقترب المغرب من إعادة "الحجر الصحي" في الحواضر والقرى؟ - (89)
- العثماني يلمّح إلى إمكانية إعادة "الحجر الصحي" - (76)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رسائل مغاربة للملك
الجمعة 21 غشت 2020 - 21:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - عيد مبارك سعيد الجمعة 21 غشت 2020 - 22:00
عيد مبارك سعيد وعمر مديد يا جلالة الملك
3 - أحمد لحنين الجمعة 21 غشت 2020 - 22:25
سلام عيد ميلاد سعيد لسيدنا العزيز الله احفض اواطول الله في عمرو وعاش اسيدنا
4 - بارك الجمعة 21 غشت 2020 - 22:38
بسم الله الرحمان الرحيم بمناسبة عيد الشباب نتمنى لصاحب الجلالة حفضه الله الصحة والعافية وطول العمر ويجب على المغاربة جميعا حكومتا و شعبا وضع اليد في اليد لمحاربة هذه الجائحة كما أراد أمير المؤمنين نصره الله
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4