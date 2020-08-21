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الرئيسية | صوت وصورة | رسائل مغاربة للملك

رسائل مغاربة للملك

الجمعة 21 غشت 2020 - 21:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عيد مبارك سعيد الجمعة 21 غشت 2020 - 22:00
عيد مبارك سعيد وعمر مديد يا جلالة الملك
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2 - rzika الجمعة 21 غشت 2020 - 22:22
عاش الملك محمد السادس نصره الله
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3 - أحمد لحنين الجمعة 21 غشت 2020 - 22:25
سلام عيد ميلاد سعيد لسيدنا العزيز الله احفض اواطول الله في عمرو وعاش اسيدنا
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4 - بارك الجمعة 21 غشت 2020 - 22:38
بسم الله الرحمان الرحيم بمناسبة عيد الشباب نتمنى لصاحب الجلالة حفضه الله الصحة والعافية وطول العمر ويجب على المغاربة جميعا حكومتا و شعبا وضع اليد في اليد لمحاربة هذه الجائحة كما أراد أمير المؤمنين نصره الله
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8
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