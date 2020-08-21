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Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | مستجدات الحالة الوبائية

مستجدات الحالة الوبائية

الجمعة 21 غشت 2020 - 19:27

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - القادري الجمعة 21 غشت 2020 - 20:07
المسؤولية الاولى والاخيرة تعود لمن رخص بالاحتفاء بعيد الاضحى وعلى رأس المسؤولين وزيرا الفلاحةو الاوقاف ، هذه حقيقة لا يمكن تجاوزها
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2 - youssef de sygh الجمعة 21 غشت 2020 - 20:09
مدينه سيدي يحيى الغرب صفر حاله ؟؟؟
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3 - الحاج الجمعة 21 غشت 2020 - 20:33
قول المغرب كامل هذا الوباء قوته في الأنتشار ولكن السبب هو البشر كيمشي لعندو الأمر للله من قبل من بعد اللهم إنا نتضرع إليك أن ترفع عنا هذا الوباء فإننا لا نملك سوى الدعاء يا رب العالمين.
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